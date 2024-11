L’omaggio alla Patrona. Carabinieri sull’attenti

I carabinieri festeggiano la Santa Patrona, Virgo Fidelis. Come da tradizione di ogni 21 novembre anche quest’anno, nella Cattedrale di San Giorgio Martire, l’Arma dei Carabinieri di Ferrara ha celebrato la Patrona. Lo ha fatto alla presenza delle massime autorità cittadine civili, militari e religiose, delle associazioni combattentistiche e d’Arma, di una rappresentanza di studenti dell’Istituto comprensivo Giorgio Perlasca e del Liceo Ariosto e di tanti cittadini che hanno voluto testimoniare, in una chiesa gremita fino all’ultimo posto, l’affetto per la Benemerita. La celebrazione della Virgo Fidelis risale al 1949, quando Sua Santità Pio XII proclamòufficialmente Maria “Virgo Fidelis Patrona dei Carabinieri”, fissandone la ricorrenza al 21 novembre, data in cui la Cristianità celebra la festa liturgica della Presentazione di Maria Vergine al Tempio. Data ricordata anche per la concessione, alla Bandiera dell’Arma, della seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare, in relazione ai fatti d’arme che videro intero Battaglione di Carabinieri sacrificarsi durante il secondo conflitto mondiale.

Nel corso della propria omelia, monsignor Gian Carlo Perego, Arcivescovo dell’Arcidiocesi di

Ferrara e Comacchio ha ricordato come la solennità di Santa Maria, la Virgo Fidelis, si stata quest’anno celebrata nella Cattedrale, finalmente riaperta e non solo santuario mariano, ma

soprattutto “centro della vita di fede della nostra città, dove i Carabinieri operano quotidianamente per i bene dei cittadini”. Ha salutato e ringraziato per la loro presenza gli studenti con i loro insegnanti che hanno voluto dare un segno di stima nei confronti dei Carabinieri e della loro opera per la giustizia e la pace sociale. Al termine della cerimonia, il Comandante Provinciale, Col. Alessandro Di Stefano, ha inteso porgere il suo deferente pensiero ai Caduti dell’Arma ed ai loro Orfani, di cui il 21 novembre si celebra parimenti la giornata, e ha consegnato alla giovane neo laureata in “Medicina e Chirurgia”, dottoressa Anna Ranauro, una targa d’argento donata dall’Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri.