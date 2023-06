L’ombra del dolo sull’incendio nell’ex azienda

L’ombra di un piromane dietro i tre vagoni dati alle fiamme in un’azienda di allestimenti ferroviari non più attiva da tempo, a Migliarino. È successo ieri pomeriggio quando una colonna di fumo si è alzata all’improvviso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare l’incendio prima che potesse creare dei problemi. Dopo il rogo continueranno le indagini dei militari per appurarne le cause. Si sospetta che qualcuno si sia introdotto nel capannone per appiccare un incendio. Il piromane avrebbe approfittato del fatto che l’azienda è da tempo abbandonata. È soltanto un’ipotesi che andrà confermata nei prossimi giorni da vigili del fuoco e dagli uomini dell’Arma. Intanto, i pompieri si stanno occupando, a distanza di due giorni da quando è divampato il rogo, delle settecento rotoballe in fiamme a Zerbinate di Bondeno nell’azienda agricola di Andrea Menghini. I vigili del fuoco vogliono essere sicuri che sotto la paglia non ci siano più braci pericolose. L’allarme era stato lanciato l’altra notte da alcuni operai arrivati al lavoro. Sul posto erano arrivate immediatamente, alle prime luci dell’alba, le squadre dei vigili del fuoco di Ferrara, del distaccamento volontario di Bondeno e di Castelmassa in provincia di Rovigo. L’incendio era immenso. Proprio la prontezza dell’arrivo di uomini e mezzi da tre sedi, ha permesso di salvare i capannone che, pur tra le fiamme, protetto dai gettiti d’acqua dei vigili del fuoco, è riuscito a salvaguardare la sua stabilità. Le autopompe dei tre distaccamenti si sono presto esaurite e la vicinanza di una canale di irrigazione ha permesso di continuare a prelevare acqua.