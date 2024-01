L’omicidio Bergamini. In aula voci e supposizioni. Focus sull’intervista al papà

L’udienza del "si diceva" e del "si sentiva dire", delle ipotesi e delle congetture. Quella andata in scena ieri in Corte d’Assise a Cosenza, nell’ambito del processo ad Isabella Internò, unica imputata per la morte di del calciatore argentano Donato ‘Denis’ Bergamini, è stata un’udienza basata sulle supposizioni, sul "passaparola". A deporre Roberto D’Ippolito e Alfredo Iuliano. Il primo all’epoca della morte del calciatore era tra i soci che gestivano il cinema Garden, dal quale Denis uscì per recarsi a incontrare Isabella nel pomeriggio del 18 novembre 1989. L’uomo afferma di non ricordare di aver visto Denis uscire dal cinema non fornendo quindi alcuno spunto rilevante per la ricostruzione di quanto accaduto.

Subito dopo è stato Alfredo Iuliano a salire sul banco dei testimoni. Le parti hanno deciso per l’acquisizione del suo verbale di deposizione al procuratore Facciola nel 2019 e della sua intervista realizzata a Domizio Bergamini (padre di Donato) nel 2009. Gli sono quindi state fatte solo alcune domande a chiarimento. Iuliano, padre del calciatore Mark squalificato per due anni nel 2008 dopo esser risultato positivo alla cocaina, ha raccontato il suo rapporto conflittuale con il figlio e il suo astio nei confronti di Michele Padovano: "Padovano ha rovinato mio figlio introducendolo al mondo della droga". In merito all’intervista realizzata nel 2009 a Domizio Bergamini l’uomo ha affermato: "Mi recai a Boccaleone in occasione del ventennale della morte di Denis, mi sono solo mosso perché ero un padre ferito per quello che era successo a mio figlio". A Facciolla raccontò, però, nel 2019, di una chiacchierata fatta con Domizio prima di registrare l’intervista, nella quale il padre di Denis avrebbe avanzato delle ipotesi sulla morte del figlio parlando della pressione nei confronti del giovane esercitata da Antonio Paese che lo avrebbe minacciato e ne avrebbe fatto una sua pedina nel contesto del calcioscommesse. Affermazioni, queste, che però non sono riferite da Domizio e delle quali non vi è traccia se non nei ricordi di Iuliano.