L’omicidio del Barco L’addio a Maria Luisa Attesa per le perizie

Mentre le indagini proseguono per gettare luce su ogni singola piega dell’omicidio del Barco, mercoledì sarà il giorno del dolore per Maria Luisa Sassoli, l’anziana uccisa il 23 febbraio dal figlio Sandro Biondi. Il funerale della pensionata è fissato per mercoledì alle 14.15 in Certosa. Quel giorno, Biondi non potrà essere per l’ultima volta accanto al genitore che per anni, e fino a quel maledetto giorno, aveva assistito e accudito. Il 52enne è infatti rinchiuso in carcere dalla mattina in cui ha premuto un cuscino sul volto della madre 81enne fino a toglierle la vita. Dopo averla uccisa, si è subito consegnato alla polizia ammettendo tutto.

Per capire cosa sia scattato nella sua mente bisognerà attendere l’esito delle consulenze disposte dal sostituto procuratore Andrea Maggioni. Soprattutto di quella psichiatrica, chiamata a chiarire la capacità di intendere e volere del 52enne al momento del fatto. A quanto si apprende, Biondi ha già avuto alcuni incontri con Luciano Finotti, lo psichiatra incaricato di ‘scavare’ nella mente dell’omicida e capire cosa l’abbia spinto a spezzare quella vita a cui aveva dedicato la sua intera esistenza.