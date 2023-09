L’omicidio del Big Town. Il locale sotto la lente dei Ris. E spunta una nuova inchiesta

A quasi un mese da quella notte di sangue, la porta del Big Town si riapre per far entrare le tute bianche dei Ris. Dalle 9.30 di ieri i carabinieri ‘scientifici’ hanno passato al setaccio il locale di via Bologna teatro, la sera del primo settembre, dell’omicidio di Davide Buzzi, 43 anni, e del tentato omicidio di Lorenzo Piccinini, 21 anni. La sequenza dei fatti è già piuttosto chiara, impressa nei fotogrammi del video di una telecamera che riprende, istante per istante, la lite finita in tragedia. Ma per cristallizzare in maniera granitica l’accaduto, la procura ha disposto una serie di accertamenti tenici. Gli ultimi hanno visto scendere in campo il genetista forense Matteo Fabbri e, appunto, i militari del Ris di Parma. Genetista e carabinieri hanno lavorato gomito a gomito, allo scopo di isolare e campionare tracce genetiche, macchie e impronte. Lo scopo è duplice. Da una parte quello di attribuire i vari reperti genetici ai quattro protagonisti dell’accaduto (oltre alle vittime, i due indagati, il titolare del bar Mauro Di Gaetano e il padre Giuseppe). Dall’altra quello di analizzare le numerose macchie di sangue presenti nel locale, al fine di definire con la massima precisione possibile la dinamica dell’alterco e la tipologia di colpi inferti.

I Ris hanno lavorato per buona parte della giornata, fotografando la scena del crimine, prendendo misure e analizzando arredi, pavimento, oggetti. Un lavoro lungo e certosino, i cui risultati verranno poi comunicati al pubblico ministero, insieme a quelli raggiunti dal genetista. Il tutto confluirà nel fascicolo d’inchiesta insieme agli esiti delle altre consulenze, quella medico legale e quella informatica. L’area del locale, all’inizio di via Bologna a un passo da Porta Paola, è stata delimitata dalle pattuglie della polizia locale, che dirigevano il traffico per consentire il lavoro dei militari. Presenti sul luogo del delitto, oltre al genetista Fabbri, anche il medico legale incaricato dalla procura, Silvia Boni, gli uomini del nucleo investigativo della compagnia di Ferrara e uno dei legali della famiglia Buzzi, l’avvocato Francesco Mantovani. Concluso il lavoro al Big Town, i Ris si sono concentrati sulla macchina di Buzzi, la Bmw scura con la quale quella maledetta sera era arrivato al locale insieme a Piccinini e a una tanica di benzina.

Nel frattempo, emergono nuovi dettagli sulle inchieste ‘parallele’ a quella sull’omicidio di Davide Buzzi e legate ad alcuni episodi che in un certo senso hanno rappresentato il ‘prologo’ della tragedia. Il fascicolo sulla morte di Edoardo Bovini, il 19enne figliastro di Buzzi morto il 13 agosto davanti al Big Town verosimilmente dopo aver assunto cocaina, è ancora senza indagati. La procura sta attendendo gli esiti degli esami medico legali per certificare la causa esatta del decesso. Intanto gli inquirenti stanno cercando elementi utili dall’analisi del cellulare del giovane e dalle testimonianze di amici e presenti la sera della tragedia. Una seconda indagine fu aperta pochi giorni dopo. La lente degli inquirenti si era focalizzata su presunte minacce telefoniche partite dal cellulare di Buzzi all’indirizzo di un giovane tunisino, ritenuto in qualche maniera responsabile della morte del 19enne. Lo stesso straniero finito al centro della violenta lite di pochi giorni dopo al bar Condor di via San Romano, episodio che ha visto ancora un volta protagonista il 43enne di Pontelagoscuro. Il fascicolo per le minacce, aperto nei giorni intercorsi tra la morte di Bovini e i fatti del Condor, è stato chiuso e archiviato a seguito del decesso di Buzzi.

Rimane invece aperta l’ultima indagine parallela, quella per il presunto tentativo di estorsione da parte di Buzzi ai danni di Mauro Di Gaetano, il titolare del Big Town ora in carcere insieme al padre. Secondo la ricostruzione degli inquirenti e stando a quanto denunciato dal barista, il 43enne, dopo averlo minacciato e percosso, gli avrebbe chiesto tremila euro al mese pena la distruzione del locale.