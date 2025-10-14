L’omicidio di trentasette anni fa. Willy, morto don Tiziano Bruscagin. Addio al parroco dei tanti misteri

"Qualcuno le aveva detto ad ammazzare Willy è stato...". "Sì, sì, sì, abitava attaccato". Trenta ottobre 2014: da una parte del telefono chi scrive, dall’altra don Tiziano Bruscagin (foto). Al centro, l’omicidio – ancora oggi irrisolto e con tre indagati – di Willy Branchi. Bruscagin da Arre (PD), ultimo di sei fratelli, per 32 anni parroco di Goro, colui che battezzò e celebrò i funerali di Vilfrido Luciano Branchi, assassinato la notte del 29 settembre 1988 a Goro, la mattina di ormai 11 anni fa, in quell’intervista registrata, si lasciò andare in una chiacchierata liberatoria. Fece nomi e cognomi dei presunti responsabili (Ido Gianella e i due figli), parlò di un movente (la pedofilia), chiamò in causa un testimone oculare "che viveva muro a muro" (l’ex sarto Rodrigo Turolla). Oggi il sacerdote, che arrivò ad imbarazzare livelli altissimi della Chiesa – sempre però rimasti in un discutibile silenzio –, non c’è più. Morto all’età di 85 anni all’Opera della Provvidenza di Sant’Antonio di Sarmeola, nel Padovano, con i suoi detto/non detto, tra verità e bugie, accelerate e clamorose retromarce, certezze, figuracce e bassezze. Come quella volta che, ripreso da un’ambientale in Procura, spese parole vergognose nei confronti di Willy, "non era neanche normale", e di sua madre, Bice Forcucci.

Un personaggio rimasto ambiguo fino all’ultimo, finito al centro di una lunghissima vicenda giudiziaria proprio per via di quell’intervista al Resto del Carlino, uscito però ’pulito’. "Per non aver commesso il fatto", non aver cioè calunniato la famiglia Gianella. Con una sentenza ribaltata tra primo (1 anno e 4 mesi) e secondo grado (assolto), mai portata in Cassazione.

"Don Tiziano riposa tra le braccia del Padre", l’annuncio scritto sabato sul sito della Chiesa di Padova. "Forte e spigoloso nel carattere – si legge –, uomo libero... Molti anni della sua vita condizionati da una vicenda giudiziaria che lo ha visto protagonista, suo malgrado, di un terribile fatto di cronaca nera... a don Tiziano erano state rivolte le accuse di falsa testimonianza e calunnia, fino a che, nel novembre 2022, la Corte d’Appello aveva ribaltato le sentenze. Nonostante l’apparente sicurezza, il suo animo era rimasto molto segnato dalla vicenda".

L’intervista al Carlino del 2014 finì dritta in Procura, don Tiziano fu ascoltato ma davanti al pm Giuseppe Tittaferrante negò ogni cosa. Finì indagato per falsa testimonianza al magistrato, così scelse la strada della salvezza (giudiziaria) ritrattando per strappare l’archiviazione. Quattro anni più tardi, altri guai: il pm Andrea Maggioni lo iscrive per calunnia nei confronti della famiglia Gianella (le indagini di questi anni, va precisato, non hanno mai contestato nulla alla stessa, ndr), accusa che lo porterà a processo. Il 16 luglio 2021 il giudice Vartan Giacomelli lo condanna in abbreviato: 1 anno e 4 mesi, il 4 novembre dell’anno dopo i giudici della terza sezione penale della Corte d’Appello di Bologna però ribaltano tutto e assolvono Bruscagin. Nella sentenza si sottolineò come il sacerdote, "senza volontà di incolpare nessuno", riportò "confidenze circa le voci di paese che riconducevano a Ido Gianella e ai suoi figli quali responsabili del delitto". "Solo ripetendo ciò che da più parti aveva sentito dire".

Una decisione tranciante restata immobile sul tavolo senza essere sollevata da nessuno – dall’accusa fino alla presunta parte lesa – e per questo passata in giudicato. Dunque, definitiva per la legge italiana. Don Tiziano Bruscagin, mai limpido e sincero fino in fondo, in quell’intervista registrata al Carlino che poi, goffamente, cercò di negare davanti agli inquirenti, voleva depistare o il suo intento era fornire input di verità, portando chi scrive sulla strada giusta, mescolando bugie e inesattezze? Possibile però che un uomo di Chiesa si fosse inventato tutto o, semplicemente, avesse ribadito "solo voci di paese"? "Voci" su una truce storia con al centro un ragazzo di 18 anni barbaramente ucciso, buttando al macero nomi di persone che nulla avevano a che vedere con l’assassinio?

Il parroco disse anche di "aver voluto aiutare i carabinieri" fin dai primi momenti, nel 1988 e nel 1996, "ma di non essere mai stato ascoltato", perché la pista da seguire era quella "più facile", che portava dritto a Valeriano Forzati, unico a essere stato processato per l’omicidio e poi assolto. "Un boom per l’epoca", spiegò ancora il don riferendosi al futuro killer del Laguna Blu. Bruscagin tirò fuori anche la parte peggiore di Goro, ovvero l’omertà. "Goro è Goro – disse –, in duemila sanno la verità. Ma non parlano". Oggi, 37 anni dopo il delitto, tutto è rimasto vergognosamente intatto. Ma con un altro testimone – più o meno diretto, vero o farlocco, con scheletri nell’armadio che mai potranno disvelarsi – delle brutalità commesse sul povero Willy che non c’è più.