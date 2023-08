L’omicidio Placati Operaia uccisa in casa, a ottobre il caso in Appello

di Federico Malavasi

L’omicidio di Rossella Placati si appresta a tornare in un’aula di tribunale. La data cerchiata sul calendario è il 20 ottobre. Quel giorno Doriano Saveri, l’artigiano 47enne condannato all’ergastolo per aver assassinato la ex compagna 51enne nella sua abitazione di Bondeno, comparirà davanti alla corte d’Assise d’Appello. I legali dell’imputato avevano impugnato la sentenza di primo grado subito dopo aver letto le motivazioni, contestandola in toto e sollecitando una nuova perizia medico legale. Secondo gli avvocati Alessandra Palma e Pasquale Longobucco, gli elementi raccolti non proverebbero la responsabilità dell’artigiano il quale, lo ricordiamo, si è sempre dichiarato estraneo ai fatti contestati.

La sentenza. A tre mesi dal verdetto che consegnava Saveri alle mura di un carcere per tutta la vita, la corte d’Assise di Ferrara ha motivato la propria decisione con parole durissime. Il 47enne non voleva "solo" uccidere. Voleva "eliminare colei che era divenuta la fonte della sua disperazione, della sua rovina, del suo stato di ‘demolizione’ interiore".

L’aggressione fatale. Secondo la corte, Rossella fu colta di sorpresa mentre si trovava nella "stanza del trucco", una sorta di antibagno. Il delitto fu compiuto in modo "rapido e brutale", senza che la donna abbia avuto la possibilità di "approntare una seppur minima difesa". Saveri, scrivono i giudici, si è potuto "aggirare per la casa, libero di muoversi indisturbato e senza destare sospetti". Nelle ore trascorse tra l’omicidio e l’allarme ai carabinieri, l’imputato si sarebbe "disfatto" delle armi del delitto (un coltello a lama liscia e un oggetto contundente mai identificato), così come "probabilmente dei vestiti e delle scarpe". Elementi che, secondo l’Assise, certificano "un fermo dolo di proposito e non certo d’impeto". Nel documento i giudici si soffermano anche sulle ragioni che avrebbero spinto Saveri a uccidere la ex. Le "brutali modalità dell’aggressione", si legge nella sentenza, fanno emergere il movente del delitto, "il desiderio di vendetta". Una ricostruzione rigettata in blocco dalla difesa, che ora si prepara a esporre le proprie ragioni in Appello.