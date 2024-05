L’onda di piena sul Po. Tronchi nella corrente: "Un rischio per le barche"

Alessandro Maccanti, presidente dell’imbarcadero di Pontelagoscuro, ogni notte va lungo l’argine del fiume per controllare quella struttura che galleggia sull’acqua. "Ogni otto ore il livello sale – racconta –, così dobbiamo ancorare più in alto il pontile di legno. Solo così riusciamo ad evitare che si allaghi, per il momento ci siamo riusciti". E’ stato lui, venerdì pomeriggio, a filmare il passaggio millimetrico della nave turistica Michelangelo sotto le arcate del ponte. "Tanto di cappello a chi era al timone, un’operazione che richiede massima precisione e conoscenza del grande fiume". Soprattutto in questi giorni, scuro come il cielo che continua a ’buttare’ acqua. "Il livello è molto alto, in questo momento è in fase calante ma nei prossimi giorni pioverà ancora. A preoccupare è la nuova ondata d’acqua che già da oggi arriverà da Lombardia e Piemonte a causa della pioggia", dice, un occhio a quel mare di fango dove galleggiano detriti, tronchi d’albero, ramaglie che la corrente – in queste ore è forte – trascina. "Rappresentano un grande pericolo, chi va sul Po con una barca deve sapere come muoversi, deve conoscore bene questo gigante d’acqua", parole dalla barca, al suo fianco Andrea Poggioli, anche lui esperto del grande fiume. A raccomandare prudenza le squadre dell’Aipo che pattugliano le sponde, tengono gli occhi aperti. "Stanno passando i colmi della piena nei tratti terminali e deltizi a valle di Pontelagoscuro con valori superiori alla soglia 2 di criticità (moderata, colore arancione)", precisa Aipo. Già dalle prime ore del pomeriggio di ieri il rientro al di sotto della soglia per le sezioni di Pontelagoscuro e di Polesella (Veneto). Resta alto il livello a Cavanella e Ariano, nel Delta del Po. A Pontelagoscuro il colmo di piena è passato la notte scorsa, era 1,41 metri sullo zero idrometrico. Quella che si definisce criticità moderata, il colore è l’arancione. Maccanti indica la tacca, nella colonnina sul pilastro. Le golene sono allagate, l’acqua ha invaso il piazzale della società Canottieri. Per arrivare al pontile, dove sono ormeggiati i motoscafi, serve la barca. E ancora pioverà.