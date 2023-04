L’ondata di freddo continua Il sindaco vara l’ordinanza: il riscaldamento resta acceso

Il sindaco di Ferrara ha emesso un’ordinanza in merito alla proroga del funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale per tutte le categorie di edifici sul territorio comunale di Ferarra sino al 17 aprile compreso. Il provvedimento consente l’accensione facoltativa degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale per tutte le categorie di edifici, per un limite massimo giornaliero di 6,5 ore, fatti salvi ulteriori provvedimenti in caso di rilevanti variazioni meteorologiche. L’atto viene emesso in deroga a quanto previsto dalle disposizioni in materia, tenuto conto che il Comune di Ferrara è compreso nella zona climatica.