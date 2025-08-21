L’ondata di maltempo. Grandine e forte vento. Rami sulla Superstrada

L’ondata di maltempo colpisce il territorio ferrarese, fortunatamente senza gravi conseguenze. Nei comuni della provincia pioggia intensa ed anche grandine in alcune zone.

La mappa. Nel territorio di Tresignana, grandine fitta a Final di Rero, poi altre zone come a Formignana. Colpito anche il comune di Jolanda di Savoia, in particolare località Gherardi. Tutte situazioni di maltempo che non hanno comportato pericolo a persone o gravi danni, a parte qualche ramo spezzato in alcune strade. Ci sono stati anche alcuni interventi dei vigili del fuoco di Ferrara per rimuovere rami lungo la Superstrada, precisamente all’altezza dell’uscita di Gualdo (Voghiera) e vicino a Quartesana, frazione di Ferrara. Anche in questo caso, non si sono registrati danni particolari. Questo confermato anche dalla sede centrale del comando dei vigili del fuoco, che non ha ricevuto altre richieste d’intervento sul territorio per allagamenti. Ai lidi comacchiesi la pioggia è arrivata a metà del pomeriggio, accompagnata da un forte vento. Le raffiche hanno fatto scappare tutti i villeggianti che si trovavano in spiaggia che sono rientrati negli appartamenti o nelle case. Nel centro urbano di Ferrara, invece, dopo essersi alzato un vento forte, la pioggia è arrivata nel tardo pomeriggio ed ha proseguito anche nella serata. Una condizione atmosferica annunciata. L’Agenzia Regionale di Protezione Civile dell’Emilia Romagna, infatti, ha emesso l’allerta per un livello di criticità gialla fino alla mezzanotte di oggi nel territorio ferrarese. Nel dettaglio si potrebbero registrare vari impulsi temporaleschi, localmente di forte intensità, con possibili effetti e danni associati. Le precipitazioni previste potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua del settore centro occidentale della regione con diffusi superamenti delle soglie 2 e possibili localizzati superamenti della soglia 3. Nella giornata di oggi, quindi, permarranno condizioni di instabilità con possibilità di temporali fino alla sera.

Le perturbazioni proseguiranno con alcuni rovesci anche nella giornata di venerdì, poi si avrà un leggero miglioramento già tra le giornate di venerdì e sabato. Previsto anche un abbassamento delle temperature, dopo il forte caldo degli ultimi giorni. Inevitabilmente l’attenzione è rivolta anche al fiume Po, che potrebbe subire un innalzamento del livello per le copiose precipitazioni registrate in Piemonte e non solo. In relazione alle previsioni di allerta meteo in Emilia-Romagna da ieri e nella giornata odierna, a fronte di possibili e rapidi incrementi dei livelli dei corsi d’acqua, gli uffici Aipo emiliani sono attivi per controlli, monitoraggi e pronto intervento in eventuali situazioni critiche sui fiumi e torrenti di competenza. Le squadre si muovono in coordinamento con i sistemi di protezione civile locali e regionale.

