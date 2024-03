‘L’onesto fantasma’ a Palazzo Bellini: "Così svelo la forza dell’amicizia"

Una sola data in regione, stasera alle 21 a Comacchio, nella sala polivalente di Palazzo Bellini, arriva Gianmarco Tognazzi con ‘L’onesto fantasma’.

Il suo legame con Ferrara?

"Ho un grande legame con Ferrara, dove mi sono sempre sentito a casa"

Arriviamo allo spettacolo: amicizia che supera la morte?

"Sì, nasce da un’esigenza. Per tanti anni ho fatto teatro con Bruno Armando, legati da un’amicizia molto forte all’interno di un gruppo di amici che si era ripromesso di riprendere a lavorare insieme. Ma inaspettatamente nel 2020 Bruno è venuto a mancare. E così abbiamo chiesto a Edoardo Erba di scrivere un testo che parlasse di teatro, tournèe, di amicizia che va oltre la morte lasciando un segno pesante nell’assenza ma che avesse anche leggerezza e che prendesse spunto dalla nostra vita vera. Uno spettacolo toccante ma anche divertente"

Il fantasma che però si palesa è un modo per dire a tutti che se ci si crede, la morte non esiste?

"I protagonisti hanno tre modi di vedere la cosa. Uno credente, uno più esoterico che sono io, che crede a dimensioni diverse, e l’altro che è un ateo convinto. Tre approcci diversi al credere a cosa c’è dopo"

Quanto è difficile portare il cognome Tognazzi nel mondo dello spettacolo?

"E’ una responsabilità ma è anche una scelta che abbiamo fatto liberamente. E’ un mestiere dove non viene regalato granchè, forse mezza opportunità in più ma sotto l’occhio della critica nettamente più giudicato di altri. Io non l’ho mai sentito come un peso ma con orgoglio, consapevole della grandezza di un grandissimo artista come Ugo. Devi trovare la tua identità, che non è emulazione del padre ma il sapere di avere geneticamente qualcosa in comune ed essere ponte per ricordare".

Pensa che Ugo Tognazzi sia adeguatamente ricordato?

"Noi portiamo avanti il ricordo in diversi modi, che poi vada spesso a sostituirsi a una mancanza istituzionale non riguarda solo Ugo ma anche tanti altri personaggi, registi e autori che hanno fatto la storia d’Italia. Noi italiani abbiamo questo vizietto, per rifarmi a un film di papà, di essere un Paese che ha una difficoltà congenita a fare una politica culturale di erudizione delle nuove generazioni"

C’è un momento particolare che porterà sempre nel cuore?

"Ugo non ci ha mai impedito di fare questo mestiere e ci ha lasciato anche fare i nostri errori. Forse su di me, a differenza di Ricky, aveva un po’ più di preoccupazioni perché vedeva che andavo in direzioni diverse senza aver ponderato determinate scelte fino in fondo. Dopo il successo di Sanremo, nell’89, invece di cavalcare quelle opportunità, sono tornato in teatro e ho studiato recitazione. E lui venne a vedermi in un piccolo teatrino di 40 posti, in uno spettacolo autoprodotto e con innovazioni, che Ugo amava tantissimo, rendendosi conto del mio cambiamento. Lì avvenne il reincontro padre e figlio. Mi fece capire la sua consapevolezza nel fatto che potessi fare questo mestiere. Era la cosa a cui tenevo di più. Lui non regalava nulla a nessuno e, dopo i contrasti sulle scelte precedenti, questo ha fatto sì che vivessimo in grande complicità un anno, finchè poi ci ha lasciato. Ma per me la morte non esiste, lui è in una dimensione diversa e sento sempre la sua presenza".

Laura Guerra