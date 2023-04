Longhi, Bassani e Pasolini Mostra tra arte e lettere

di Francesco Franchella

"Carissimo Longhi, mi faccio coraggio e ti do del tu, come vedi, benché per lettera sia quasi più difficile". Roma, 1 dicembre 1958. Giorgio Bassani, faticando, dà a Roberto Longhi del "tu", per lettera. È la prima volta da quando, a metà degli anni Trenta, il noto critico d’arte ottiene la cattedra all’Università di Bologna e Bassani, sollecitato dall’amico Francesco Arcangeli, inizia a frequentarne le lezioni. Da allora, Longhi sarà per l’autore dei Finzi-Contini l’unico "vero maestro", come lo definisce lo stesso Bassani in un testo pubblicato nel 1955 sulla ‘Fiera Letteraria’. D’altronde, è evidente: tanto lo stile, quanto il senso estetico di Bassani sono un riflesso (anche) di quel solco "padano" teorizzato da Longhi e declinato, in primis, da Bassani, ma anche da Pasolini e da Testori. ‘Arte e letteratura nel nome di Roberto Longhi. Bassani, Pasolini, Testori’ è una mostra-dossier di Ferrara Arte e del Servizio Musei d’Arte, organizzata in collaborazione con il Servizio Biblioteche e Archivi del Comune di Ferrara. Inaugurata ieri alla biblioteca Ariostea, visitabile fino al 24 giugno e curata da Francesca Bini e Alessandro Gnocchi, l’esposizione parte dal termine ‘Padanìa’, neologismo longhiano, adottato anche da Arcangeli per indicare un territorio poetico-figurativo che trova le sue solide basi in Cosmè Tura, Francesco del Cossa ed Ercole de’ Roberti, e che prosegue, in una matassa difficile da districare, nella direzione di Ariosto e Tasso, muovendosi tra i ‘pestanti’ lombardi e piemontesi cari a Testori e, quindi, di slancio verso Caravaggio, apice e nuova base di una civiltà culturale decodificata da Longhi.

"Roberto Longhi – spiega il presidente di Ferrara Arte, Vittorio Sgarbi – si innamora dell’arte padana e con l’Officina Ferrarese, in un certo senso, inventa la pittura ferrarese". Negli anni in cui si "inventa" questa pittura, gli anni Trenta, si approcciano al magistero longhiano Giorgio Bassani, Francesco Arcangeli, Attilio Bertolucci e, poco dopo, Pier Paolo Pasolini. Siamo agli albori di un sistema culturale marcatamente longhiano che troverà massima espressione nel secondo Novecento. Cinema, letteratura, critica. "Longhi – prosegue Sgarbi – è un uomo di una grandezza tale da creare tre grandi scrittori ed evocatori di emozioni: Bassani, Pasolini, Testori (allievo indiretto del maestro)". Quindi, in mostra, lettere, manoscritti, fotografie, disegni e filmati d’epoca fungono da testimoni di un mondo composito di intrecci fortemente radicato in Roberto Longhi. "Questa mostra – così l’assessore alla cultura, Marco Gulinelli – è memoria e affermazione di una delle stagioni più dense e cariche della storia italiana". Tra i tanti documenti esposti, colpisce il ritratto di Roberto Longhi di Pier Paolo Pasolini, proveniente dal Gabinetto Vieusseux di Firenze. Non un capolavoro, certo, ma comunque un’immagine emblematica di chi fosse il critico d’arte per i suoi allievi: "Longhi – ricorda Pasolini – era prima uomo che professore (cioè maestro) proprio perché non c’era niente di professorale da grattare in lui per ritrovarlo: era subito ciò che era, cioè un uomo superiore".