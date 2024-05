"L’opera lirica Tosca a Cento. Offerta della Fondazione alla città"

"L’opera che andrà in scena domani è un evento che la Fondazione Cassa di Risparmio di Cento ha il piacere di offrire al proprio territorio, allo scopo di continuare a perseguire uno dei suoi obiettivi principali: la diffusione della cultura. Una proposta originale di grande qualità, apprezzata da tutto il Consiglio di Amministrazione". Sono le parole della presidente Raffaella Cavicchi (nella foto).

E’ proprio grazie alla Fondazione andrà in scena Tosca, l’opera lirica più drammatica di Giacomo Puccini, un melodramma in tre atti, ricca di colpi di scena e di momenti che terranno gli spettatori in costante tensione.

L’intervento della Fondazione rientra nel settore rilevante di Arte e Cultura, settore al quale l’Ente centese ha sempre curato con attenzione. "Cento ha una antica tradizione teatrale risalente al ‘500 che, con la nascita del Teatro Comunale Borgatti, vide una ver a e propria esplosione di appassionati all’opera lirica, grazie ad un piccolo gioiello di provincia considerato da molti, il più grande tra i piccoli teatri", commenta Cavicchi.

Un Teatro all’italiana, sorto a metà dell’800 in una città di provincia, che ha rinforzato la già lunga tradizione dell’opera lirica e di un pubblico di melomani.

"Questo evento, rappresenta l’occasione di ampliare il pubblico, grazie a un progetto originale e ambizioso com’è quello di portare l’opera a tappe nel centro storico della città. Una sfida culturalmente dinamica e creativa che, come Fondazione, abbiamo voluto prendere per mano, perché crediamo che possa essere da stimolo per l’aggregazione e lo sviluppo delle relazioni nella comunità, possa salvaguardare l’identità e rivitalizzare l’attrattività del territorio centese".