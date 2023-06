Lopez e Solenghi in scena al Comunale

Domani, in occasione della presentazione della nuova stagione di prosa del Teatro Comunale, gli attori Massimo Lopez e Tullio Solenghi saranno a Ferrara per presentare il loro nuovo spettacolo, che debutterà proprio a Ferrara. Insieme dopo tanti anni, Lopez e Solenghi racconteranno al pubblico del Comunale il loro attesissimo show, prodotto da International Music & Arts e attualmente in preparazione, che sarà ospitato in prima nazionale al Teatro Comunale e che calcherà i palcoscenici dei principali teatri italiani da novembre 2023 a febbraio 2024.

Solenghi e Lopez dal 1982 al 1994 hanno fatto parte del Trio con Anna Marchesini, eccezionalmente ricostituitosi per l’ultima volta nel 2008 in occasione dello spettacolo televisivo ’Non esiste più la mezza stagione’, che ricordava i venticinque anni dalla fondazione del gruppo. Presente al Ridotto è anche Mattea Fo, presidente della Fondazione Dario Fo e Franca Rame, e nipote dei due indimenticati attori e drammaturghi. A Ferrara anticipa il progetto dedicato a Franca Rame, di cui ricorrono proprio oggi i dieci anni dalla scomparsa. Il lavoro sarà inserito non solo nella stagione ferrarese, ma anche nelle iniziative di “Un anno per Franca”.

All’incontro di presentazione, in programma domani alle 12 al Ridotto del Teatro (corso Martiri della Libertà 5), interverranno l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli, il vicepresidente della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara Carlo Bergamasco e il direttore artistico Marcello Corvino. La cittadinanza è invitata, l’ingresso alla presentazione della stagione di prosa 202324 è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Si consiglia la prenotazione scrivendo a [email protected] e indicando il proprio nominativo.