"L’opposizione faccia proposte. Noi ci siamo"

Giuseppe Tassi
13 ago 2025
DANNY
  2. Ferrara
FarinelliRingrazio il Carlino per aver iniziato una discussione sul comparto industriale ferrarese portato avanti da Alessandro Talmelli e Massimo Zanirato e alla quale desidero aggiungere una riflessione. Già durante la campagna elettorale del 2024 Azione aveva proposto l’istituzione di un Tavolo Permanente tra Comune di Ferrara, associazioni di categoria e Università. L’obiettivo era, e resta, quello di stimolare nuovi investimenti, favorendo una programmazione industriale e formativa coordinata, capace di attrarre capitali, creare occupazione qualificata e ridurre i tempi decisionali. Una proposta che oggi è ancora più attuale. Non si tratta di stipulare semplici “patti”, ma di creare una vera calamita per gli imprenditori. Il vero nodo, infatti, non è la mancanza di idee, che non mancano, bensì la capacità di trasformarle in investimenti concreti. Servono imprenditori disposti a scommettere su Ferrara. La ZLS come, più volte abbiamo ribadito, potrebbe essere un’importante rampa di lancio che non possiamo perdere, pur rilevando che si procede troppo a rilento e con risorse insufficienti per le potenzialità del nostro territorio. Non va inoltre dimenticato che il progetto Fri-El ha saputo valorizzare il vero distretto presente in provincia, quello agroalimentare, dove operano aziende leader nella ricerca, nella coltivazione e nella trasformazione. Qualsiasi progetto di ampio respiro dovrà necessariamente sviluppare forti sinergie con questo comparto. Infine, mi unisco alle parole di Zanirato: non possiamo fermarci a discutere dell’erba di Piazza Ariostea. Un’opposizione seria deve comprendere le reali problematiche della popolazione e proporre soluzioni concrete. Noi di Azione siamo sempre disponibili a discutere e sostenere proposte serie, indipendentemente dalla parte politica da cui provengano.* segretario provinciale di Azione

Economia circolareAzione