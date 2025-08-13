"L’opposizione faccia proposte. Noi ci siamo"

FarinelliRingrazio il Carlino per aver iniziato una discussione sul comparto industriale ferrarese portato avanti da Alessandro Talmelli e Massimo Zanirato e alla quale desidero aggiungere una riflessione. Già durante la campagna elettorale del 2024 Azione aveva proposto l’istituzione di un Tavolo Permanente tra Comune di Ferrara, associazioni di categoria e Università. L’obiettivo era, e resta, quello di stimolare nuovi investimenti, favorendo una programmazione industriale e formativa coordinata, capace di attrarre capitali, creare occupazione qualificata e ridurre i tempi decisionali. Una proposta che oggi è ancora più attuale. Non si tratta di stipulare semplici “patti”, ma di creare una vera calamita per gli imprenditori. Il vero nodo, infatti, non è la mancanza di idee, che non mancano, bensì la capacità di trasformarle in investimenti concreti. Servono imprenditori disposti a scommettere su Ferrara. La ZLS come, più volte abbiamo ribadito, potrebbe essere un’importante rampa di lancio che non possiamo perdere, pur rilevando che si procede troppo a rilento e con risorse insufficienti per le potenzialità del nostro territorio. Non va inoltre dimenticato che il progetto Fri-El ha saputo valorizzare il vero distretto presente in provincia, quello agroalimentare, dove operano aziende leader nella ricerca, nella coltivazione e nella trasformazione. Qualsiasi progetto di ampio respiro dovrà necessariamente sviluppare forti sinergie con questo comparto. Infine, mi unisco alle parole di Zanirato: non possiamo fermarci a discutere dell’erba di Piazza Ariostea. Un’opposizione seria deve comprendere le reali problematiche della popolazione e proporre soluzioni concrete. Noi di Azione siamo sempre disponibili a discutere e sostenere proposte serie, indipendentemente dalla parte politica da cui provengano.* segretario provinciale di Azione