L’orchestra Barocca in municipio

Domenica alle 18 in Sala Consiliare di Sant’Agostino ci sarà "La serva padrona", opera buffa in 2 atti di G.B.Pergolesi, un Concerto dell’Orchestra Barocca Messicana Antiqua Metropoli. Un evento straordinario con il patrocinio del Consolato e dell’Ambasciata del Messico in Italia, della Regione, il contributo economico dell’amministrazione di Terre del Reno, la collaborazione del Conservatorio Maderna di Cesena. Grazie alla preziosa sinergia di tutti questi partner la Proloco di Sant’Agostino e Proloco San Carlo hanno potuto concretizzare questo evento gratuito e aperto alla cittadinanza, con accesso senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Evento in occasione anche della Giornata Nazionale delle Pro Loco.