L’orchestra Gino Neri sul palco del Comunale. Mille bimbi applaudono

"Nella vecchia fattoria il fattore Tobia di animali non ne aveva tanti. Ne aveva solo uno. Una mucca: Juliette". Con queste parole inizia un racconto che ha come protagonista uno zio di nome Tobia, una mucca Juliette e un maiale a pallini, una narrazione che origina dal palco per poi diramarsi in platea e in ogni angolo del Teatro Comunale Abbado. Ed è proprio lì che l’orchestra Gino Neri, insieme al Maestro Stefano Squarzina e allo scrittore Luigi Dal Cin, sale sul palco.

’Quante note ha zio Tobia’, questo il nome dello spettacolo organizzato per più di mille bambini e bambine, dai sette agli undici anni, appartenenti alle scuole di tutta Ferrara. Il progetto nasce da un’idea di Stefano Franzoni, da anni attivo orchestrale, che, deciso a far conoscere ai più piccoli la realtà dell’Orchestra a Plettro Gino Neri, parte fondamentale della storia della città di Ferrara, chiama in supporto due grandi amici, nonché stimati professionisti: lo scrittore Luigi Dal Cin e il Maestro Stefano Squarzina. Nasce così “Quante note ha zio Tobia”, un racconto singolare scritto da Dal Cin sul quale il Maestro Squarzina ha composto le musiche, adattandole, in modo insolito e congeniale, a ogni istante della narrazione. Ma chi sono stati i veri protagonisti di questa giornata? Insieme ai personaggi della storia, a riempire il teatro sono stati i bambini e le bambine che, grazie alle loro risate e dimostrandosi sempre incuriositi e partecipi durante la narrazione, hanno lasciato colmo di emozioni il cuore di chi era sul palco. Tutti, grandi e piccini, cantando a squarciagola i versi degli animali e battendo le mani a ritmo, insieme allo zio Tobia e alla mucca Juliette, hanno potuto immedesimarsi nei protagonisti della storia, ritrovando all’interno di una fiaba alcuni valori fondamentali come quelli dell’amicizia, della fratellanza e dell’amore. L’obiettivo di questo evento, come ricorda a tutti e a tutte Luigi Dal Cin, è dimostrare come le orchestre non siano qualcosa di vecchio, di antico e di lontano dai più piccole e dalle più piccole, ma che: "Gli orchestrali sono persone normali. O meglio, sono persone come tutti noi, di ogni età, ma un po’ speciali, perché hanno avuto il coraggio di inseguire una propria passione".