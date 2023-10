L’orchestra punta su Guantanamo. Onda afro-cubana di Creatività

Oggi alle 21, al Torrione, l’Orchestra Creativa dell’Emilia-Romagna. Sul palco Ocer, gruppo composto da musicisti residenti in regione che si muovono nell’ambito delle musiche di ricerca. L’evento in collaborazione con Akamu Music Productions. Ocer goes to Guantanamo. Pasquale Mirra, vibrafono; Luca Valenza, marimba; Tobia Bondesan, sax alto e soprano; Achille Succi, clarinetto basso e sax alto; Matteo Scarcella, sax tenore e flauto; Dimitri Grechi Espinoza, sax tenore; Tommaso Miranda, sax baritono; Fabrizio Puglisi, piano e sintetizzatore; Filippo Cassanelli, contrabbasso; Davide Lanzarini, contrabbasso; Danilo Mineo, percussioni, e Gaetano Alfonsi alla batteria. Al Torrione sarà una prima assoluta come estensione del progetto Guantanamo diretto da Fabrizio Puglisi. L’ispirazione di Guantanamo nasce dal grande patrimonio della tradizione afro-cubana rivisitato in modo sperimentale e fuori dalle convenzioni più stereotipate del latin-jazz. L’Orchestra Creativa dell’Emilia-Romagna Ocer è composta da musicisti residenti in regione.