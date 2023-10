L’orchestra Rai all’Abbado

FERRARA

Dopo il successo della Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly, Ferrara Musica propone un altro appuntamento con la musica sinfonica di Mahler: domani al teatro comunale ’Claudio Abbado’, alle 20.30 - torna a Ferrara, a un anno dalla sua ultima esibizione in città, l’Orchestra sinfonica nazionale della Rai, una delle massime istituzioni musicali italiane, che verrà diretta dal suo direttore ospite principale Robert Treviño, tra le bacchette americane più apprezzate e richieste dell’ultima generazione.

Il concerto si apre con The Unanswered Question di Charles Ives, brano che è considerato il punto di partenza della nuova musica americana: in questa pagina, scritta nel 1906 e rivisitata nel 1908, il compositore mette in musica per sette volte il perenne interrogativo dell’esistenza attraverso l’uso della tromba. Ogni volta la ricerca di una risposta si fa più febbrile, fino al momento in cui il suono dei violini svanisce nel vuoto, senza che una risposta sia data.

Si prosegue con la Quinta Sinfonia di Gustav Mahler, che fu scritta durante i mesi estivi del 1901 e del 1902 trascorsi in Austria a Maiernigg, sul Wörthersee, e che riflette la piena maturità raggiunta dal compositore. Segna per il Mahler l’inizio di una nuova fase: è la prima di un gruppo di tre definite strumentali in quanto, a differenza delle precedenti Seconda, Terza e Quarta e della successiva Ottava, non prevedono l’impiego di voci. Fu eseguita per la prima volta a Colonia il 18 ottobre 1904 diretta dallo stesso autore; poco dopo venne presentata a Praga e a Berlino con esiti contrastanti e tali da indurre il musicista a rivedere la partitura e a pubblicarla in altre due versioni. La Sinfonia, la cui durata supera un’ora, ha un organico strumentale molto denso e corposo e si caratterizza per vastità di impianto e di costruzione, oltre che per la varietà e ricchezza di immaginazione e di idee musicali.

Trentanove anni, di origini messicane, Robert Treviño è cresciuto a Fort Worth, in Texas. È direttore musicale dell’Orchestra nazionale basca e consulente artistico dell’Orchestra sinfonica di Malmö. Si è imposto all’attenzione internazionale al Teatro Bol’šoj di Mosca nel 2013, sostituendo Vassily Sinaisky sul podio del Don Carlo di Verdi. Da allora è invitato regolarmente dalle orchestre prestigiose in America – dalla Cincinnati Symphony alla Philadelphia Orchestra – e all’estero – dai Münchner Philharmoniker alla London Symphony Orchestra. Con l’Orchestra della Rai, nell’autunno 2021 è stato protagonista di una tournée in Germania che ha toccato Francoforte, Colonia e Amburgo. Biglietti da 20 a 49 euro. Riduzione del 50% per i giovani entro i 30 anni, biglietto a 5 euro per gli studenti universitari e a 3 euro per gli under 20 e gli allievi di Conservatorio.

Info: www.ferraramusica.it, tel. 0532 202675; biglietteria@ferraramusica.it.