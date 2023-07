L’Orchestra Toscanini celebrerà Don Minzoni

L’orchestra filarmonica "Toscanini" sarà in concerto il 1° agosto prossimo in piazza Marconi (ore 21) ad Argenta, prestigiosa partecipazione in occasione del centenario della morte per mano fascista di don Minzoni. Fa parte delle tappe più importanti per onorare il martire del fascista, unitamente alla partecipazione il 23 agosto del presidente della Cei cardinale Zuppi e del presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 25 agosto, per un omaggio con visita alla tomba e al luogo del martirio. Un ricordo che si è snodato con un ricco calendario, a testimonianza dell’attualità del suo impegno, in particolare fra i giovani e che, in occasione del centenario dell’assassinio per mano fascista il 23 agosto del 1923 ad Argenta, dove svolgeva il suo ministero sacerdotale, sarà celebrato anche un concerto intitolato "A Cuore Aperto".

"Don Minzoni è testimone limpido anche per l’oggi, parla ai giovani di coraggio e fedeltà ai valori di libertà e giustizia – ha commentato l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori ieri in sede di presentazione –. Le celebrazioni rappresentano l’omaggio a un martire di fede e civile del fascismo. Don Minzoni è testimone limpido anche per l’oggi, parla ai giovani di coraggio e fedeltà ai valori di libertà e giustizia".

"Sarà il concerto più importante che Argenta abbia mai ospitato – ha evidenziato il sindaco di Argenta, Andrea Baldini – Fare cultura in provincia è difficile, la partecipazione dell’orchestra Toscanini ci lusinga e ci rende orgogliosi". "A cuore aperto" è una prima assoluta della Filarmonica Arturo Toscanini, un metòlogo (recitazione di un testo letterario accompagnato da una composizione musicale originale), diretto da Pietro Mazzetti.

L’orchestra eseguirà il nuovo brano composto per l’occasione da Marco Taralli. Il noto attore Massimo Popolizio sarà la voce recitante, il testo è liberamente tratto dal diario e dalle lettere di don Giovanni Minzoni a cura di Giulia Bassi. L’opera rientra nell’ambito del Festival Toscanini 2023.

"Abbiamo accettato con entusiasmo la proposta della Regione – interviene Matteo Pais, direttore artistico della Fondazione Toscanini – ci sono molti punti di contatto tra Toscanini e don Minzoni, entrambi emiliani e coraggiosi antifascisti: con coraggio e con tenacia hanno portato avanti in anni difficili i loro ideali. Il programma musicale è un unicum: dopo il metolologo, senza soluzione di continuità la composizione non finisce ma sfocia nella quinta sinfonia di Beethoven".

Franco Vanini