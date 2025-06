L’ordigno bellico è solo una valvola. Rientra l’allarme al Petrolchimico

Al Petrolchimico l’allarme di un ordigno bellico spuntato all’improvviso, è rientrato appena sono intervenuti gli artificieri dell’8° battaglione Folgore di Legnago e hanno scoperto che si trattava di una vecchia valvola d’impianto arrugginita e vuota all’interno. È successo ieri alle 15: sul posto gli artificieri sono stati accompagnati dal maresciallo dei carabinieri della stazione di Pontelagoscuro. Con loro c’era anche l’ambulanza militare con medico a bordo e una squadra dei vigili del fuoco. Tutte le forze dell’ordine sono intervenute per analizzare e valutare il presunto ordigno ritrovato vicino all’impianto F14° di Basell. L’area è stata messa in totale sicurezza e transennata per evitare qualsiasi contatto e pericolo. La Prefettura di Ferrara ha subito interpellato gli organi militari per effettuare l’intervento e disinnescare il presunto ordigno. Una volta giunti sul posto gli artificieri si sono accorti che la bomba non era altro che una vecchia valvola dismessa, appartenente a un vecchio impianto abbandonato. A prima vita poteva sembrare un ordigno, ma si è scoperto che era tutt’altro che pericoloso.