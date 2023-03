L’ordine dei fisioterapisti "La competenza al centro contro ogni abusivismo"

Con decreto ministeriale entrato in vigore il 15 dicembre 2022, sono stati istituiti gli Ordini territoriali e la Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di Fisioterapista: quale novità introduce l’istituzione dell’Ordine? "La principale novità – risponde Vincenzo Manigraso, presidente della commissione straordinaria dell’Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Bologna e Ferrara – è costituita dal fatto che il nuovo Ordine rappresenta uno strumento di salvaguardia sia per i cittadini che per i professionisti. Esso ha lo scopo di garantire la tutela della salute individuale e collettiva, promuovere la qualità tecnico-professionale e verificare e controllare il possesso della laurea abilitante da parte di chi esercita l’attività. Attraverso l’albo, che è consultabile sul sito dell’Ordine, il cittadino può avere la sicurezza di affidarsi ad un professionista in possesso dei requisiti previsti dalla legge. In questo modo possiamo adesso contribuire ad arginare il fenomeno dell’abusivismo che danneggia sia gli assistiti che i nostri professionisti". Domani a Bologna e sabato 19 marzo a Ferrara andrete al voto per le elezioni dell’Ordine interprovinciale Bologna-Ferrara. Quali sono i programmi su cui intendete lavorare nei prossimi anni? "Vorrei soffermarmi su due aspetti. Il primo riguarda la valorizzazione delle competenze dei fisioterapisti. Sia a Bologna che a...