Los Angeles s’inchina a Rambaldi padre di E.T.

Grande successo per l’esordio a Los Angeles della rassegna The Man Who Made Creatures: Special Effects Wizard Carlo Rambaldi inaugurata ieri all’Academy Museum of Motion Pictures registrando il sold out. Ospitata dal Museo e promossa dalla DGCA del Ministero della Cultura e Cinecittà per celebrare il genio italiano degli effetti speciali, la retrospettiva propone 13 film fino al 30 novembre, tra cui alcune versioni in pellicola 35mm e restauri: un onore riservato ai più grandi del cinema globale. Una sentita standing ovation ha accolto Dario Argento che ha introdotto il suo Profondo rosso, in versione restaurata in 4K da Cinecittà, chiacchierando con Howard Berger, make-up artist premio Oscar specializzato in prostetici, animatronica e creature. Il maestro dell’horror ha ricordato Rambaldi, l’artigiano che con le sue creazioni ha vinto tre volte premio Oscar e di cui quest’anno cade il centenario della nascita, attraverso aneddoti e spassosi racconti personali: su tutti quello in cui la polizia, in un controllo di routine, fermò la macchina della moglie e collaboratrice del creatore di effetti speciali, Bruna, rimanendo a bocca aperta davanti a un bagagliaio ricolmo di mummie. Davanti alla gremita platea del Museo Antonio Saccone, presidente di Cinecittà ha dichiarato: “"In un tempo in cui si guarda solo al proprio ombellico Cinecittà guarda oltre, costruisce ponti internazionali come questa con l’Academy Museum of Motion Pictures che dopo le rassegne dedicate a Pasolini, Morricone e Sophia Loren segna la quarta collaborazione grazie alla retrospettiva Rambaldi e al lavoro svolto da Camilla Cormanni che con lungimiranza, ha saputo costruire un rapporto proficuo con l’Academy".