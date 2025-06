L’Oscar delle campagne: "Noi giovani, eroi tra i filari". La resistenza dei Cinquecento

Sono partiti con due corriere, la meta il villaggio Coldiretti di Udine, protagonisti i giovani che hanno ancora il coraggio di coltivare i campi. Un giorno speciale, sono stati consegnati i premi all’innovazione Oscar Green, gli Oscar dell’agricoltura. Un riconoscimento – categoria ’Ancora Oscar Green’ – ha conquistato l’azienda di Sebastiano Tundo, coi suoi prodotti a base di quinoa e l’agriturismo Agrilocanda di Valcampotto, simbolo di resilienza. Ha sollevato la testa dopo l’alluvione, acqua e ancora acqua che ha allagato campagne e sogni. Loro resistono.

In un pullman il sindaco di Masi Torello, Samuele Neri, il presidente Federico Fugaroli, il direttore Alessandro Visotti, il vice Riccardo Casotti, il segretario giovani Marco Gelli. In una poltroncina, vicino al finestrino per vedere scorrere la campagna, il delegato provinciale dei giovani Stefano Bellini, 24 anni, il sorriso di chi ci crede. Agricoltore ragazzino. "Vado a pesca – racconta –, pesca di posta, tradizione delle nostre valli che rischia di scomparire. Ha cominciato il mio bisnonno, anzi suo padre che era guardiano di valle. Allora quello facevi, l’agricoltore o il pescatore, il custode delle antiche valli da pesca". Vive a Bosco Mesola. Ha lasciato per un giorno le reti a maglie strette, ci finiscono i cefali, qualche anguilla, quello che una volta era considerato pesce povero. Non solo acqua e canali. "Faccio anche l’apicoltore, ho raccolto l’eredità di mio nonno che amava questi insetti. Un altro mestiere che mi piace, come il mare". Tradizioni sul filo dell’estinzione. "Ho una famiglia dietro le spalle e riesco ad andare avanti – racconta –. Quei ragazzi che aprono adesso un’azienda agricola per me sono eroi, eroi. Ormai quadagnare con la campagna è un’impresa quasi impossibile". Ma lui resiste, nella pianura.

Non è solo, sono 500 le aziende agricole guidate da giovani nella nostra provincia. Di queste 200 hanno i colori Coldiretti. Un po’ da tutta la provincia sono saliti ieri in corriera, muso puntato sul villaggio Coldiretti. "Tante ombre tra i filari – spiega Casotti – tanti vanno in pensione, per limiti d’età. Pochi i ragazzi che si fanno avanti, che prendono le redini delle aziende, che provano a crearne una. C’è un salto, un vuoto generazionale". C’è chi invece è rimasto in città, Giorgio Legnaro, Elena Orsini, Irene Pavanelli, Michela Trovò. Allo stand, ai piedi del Castello, per raccogliere le firme per difendere il reddito degli agricoltori, la salute dei cittadini. "No al falso made in Italy", spiegano e regalano a chi si ferma una piantina di basilico. Una firma, un grazie. Magari un invito a riscoprire la campagna.