L’Osco si rafforza. Dieci posti letto in più per pazienti non intensivi

A partire da oggi saranno attivati, all’interno dell’Azienda ospedaliera, dieci posti letto di ospedale di comunità (Osco), come anticipato proprio pochi giorni fa da Monica Calamai, direttrice generale Ausl e commissario straordinario, al nostro giornale. "Questa nuova dotazione – spiegano dal Sant’Anna – è finalizzata ad accogliere pazienti che accedono dall’ospedale o che manifestano esigenze di ricovero non intensivo e non acuto, dal territorio. Si tratta di un approccio utile, soprattutto in questo periodo invernale, dove i casi influenza e Covid sono in forte aumentano". A questi primi dieci posti letto seguirà un progressivo ampliamento, fino ad arrivare a venti, garantendo così una maggiore disponibilità nella struttura di Cona. "La dotazione di personale a regime – continua la nota della direzione – sarà rappresentata da nove infermieri di cui un case manager e un coordinatore assistenziale; sei Oss; presenza di un medico di medicina generale tre ore dal lunedì al venerdì".

La struttura è rivolta a pazienti che necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica potenzialmente erogabili a domicilio, ma che richiedono un’assistenza eo sorveglianza sanitaria infermieristica continuativa, anche notturna, che non può essere fornita a domicilio e pazienti che necessitano di supporto riabilitativo-rieducativo post ricovero eo che necessitano dei cosiddetti ricoveri di solievo. "L’assistenza infermieristica – conclude il Sant’Anna – sarà garantita nelle 24 ore, sette giorni su sette, con il supporto degli operatori socio sanitari. Assistenza medica tre ore al giorno da lunedì a venerdì". Nella prima fase di avvio potranno accedere all’Osco pazienti ricoverati nei reparti per acuti del Sant’Anna tramite segnalazione alla Centrale dimissioni e continuità assistenziale (Cdca) che valuterà l’idoneità per Osco del paziente, candidato alla dimissione difficile.