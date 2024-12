L’ospedale ancora più attrezzato. Arrivati venti nuovi letti elettrici

LAGOSANTO

Nuova consegna di letti di ultima generazione all’ospedale del Delta. Venti letti elettrici sono stati collocati nella piastra chirurgica della struttura sanitaria laghese. I letti appena installati e collaudati vanno così ad azzerare la presenza di quelli meccanici nell’intera piastra chirurgica del Delta e rientrano nell’ambito di un piano voluto dalla direzione delle Aziende Sanitarie ferraresi, che punta a riqualificare l’intero parco letti delle due aziende con l’obiettivo di rendere più confortevole la permanenza dei pazienti, migliorando al contempo la qualità lavorativa degli operatori. L’acquisizione dei nuovi dispositivi, che si aggiungono a quelli già consegnati in più tranche nel corso del 2024, rappresenta un obiettivo ben preciso, in un ambito in cui si scontavano ritardi storici, reso possibile dalla Direzione assistenziale, diretta dalla dottoressa Marika Colombi e dal Servizio di prevenzione e protezione provinciale, diretto dalla dottoressa Concetta Mazza, in collaborazione con l’Ingegneria clinica, diretta dall’ingegner Giampiero Pirini.

Le prestazioni avanzate di questi dispositivi medici permetteranno un miglioramento della performance di mobilizzazione precoce degli utenti, migliorando sempre più il comfort ospedaliero dei pazienti e la corretta ergonomia degli operatori durante le loro attività di assistenza, per garantire un’ottimizzazione del lavoro e contestuale riduzione degli infortuni del personale sanitario. Nell’ottica di miglioramento continuo della dotazione tecnologica, sempre all’Ospedale del Delta, è stato acquisito di recente anche un sistema operatorio in grado di soddisfare le esigenze multidisciplinari delle sale operatorie. Partendo dal fondamentale presupposto di garantire la massima sicurezza sia al paziente che agli operatori, il sistema è caratterizzato da tre elementi fondamentali: la colonna portante, il piano operatorio trasferibile e il carrello per il trasporto della colonna/piano. Il software specifico per il controllo della configurazione garantisce un facile utilizzo nella procedura di prelievo del piano e dell’intero sistema, consentendo di effettuare i posizionamenti desiderati in assoluta tranquillità.

v.f.