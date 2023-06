L’ospedale si fa bello: lavori per un milione

Partito il primo cantiere in programma per l’ospedale di Argenta: 1 milione di euro per l’adeguamento del Pronto soccorso, mentre a settembre è in programma l’avvio del secondo lotto di lavori per la ristrutturazione di tutto il polo e la costruzione di una nuova ala. Ne ha dato l’annuncio il sindaco Andrea Baldini, preannunciando anche un incontro di approfondimento: "Fra qualche giorno – dice il primo cittadino - comunicherò la data dell’incontro pubblico che stiamo organizzando, insieme all’Ausl di Ferrara, per entrare nel dettaglio del progetto". La riqualificazione prevede la realizzazione di una nuova camera calda e della rampa dedicata all’accesso delle ambulanze, oltre a interventi sui percorsi interni e sugli spazi dedicati all’attesa. Dopo il trasferimento del Pronto Soccorso nel nuovo corpo, il fabbricato ristrutturato sarà destinato ad attività ambulatoriali diurne, con la possibilità di accesso dedicato (nuova camera calda). Gli interventi strutturali si accompagnano alle dotazioni tecnologiche: è stata infatti acquisita una diagnostica radiologica portatile di Pronto Soccorso per un importo di 82 mila euro. Nel Pronto Soccorso sarà attivata la nuova figura infermieristica del flow manager: si tratta di un professionista esperto di triage che ha il compito di ottimizzare il "flusso" dei pazienti, specie per le urgenze minori. Si sta lavorando inoltre per la costituzione della funzione di Bed management provinciale per migliorare la gestione dei posti letto nelle fasi di ricovero e dimissione. E’ solo la prima tappa. Sempre nei fondi targati Pnrr, in prospettiva a medio termine, rientrano 11 milioni per la realizzazione di un nuovo padiglione con il duplice scopo di migliorare la sicurezza sismica e avere un padiglione con limitato consumo energetico. I lavori contemplano la demolizione di due corpi di fabbrica. Poi la costruzione di un nuovo fabbricato che ospiterà: al piano interrato spogliatoi del personale e locali tecnologici; al piano terra il pronto soccorso e la camera calda, le attività di radiologia, aree dedicate alla riabilitazione; al primo piano spazi dedicati alla degenza, con 52 posti letto.

Franco Vanini