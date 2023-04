L’ospedale si rinnova "Maxi investimenti"

È stato grazie al bell’incontro organizzato ieri dai sindacati Cgil, Cisl pensionati e Uil al centro Ancescao di Cento, che si è potuto ascoltare dalla voce dell’Ausl la situazione delle liste d’attesa per le prestazioni ma soprattutto sapere dei 13 milioni di euro in investimenti strutturali per Ospedale e Pronto soccorso nonché dell’implemento di strumentazione per il nosocomio centese. "Entro luglio, per 161.250 saranno fatti interventi di ristrutturazione per adeguamenti normativi, miglioramenti strutturali ed impiantitici di ostetricia – ha annunciato la direttrice del distretto ovest dell’AUsl Caterina Palmonari – entro giugno, per 195.609 euro vi sarà il miglioramento dell’assetto del pronto soccorso legato all’area spogliatoi con gas mediali utilizzabile come ulteriore spazio di attesa e di nuovi depositi in area logistica. Per ben 3.830.031 euro, entro gennaio 2026 è previso il miglioramento strutturale del Corpo F chiuso dal sima, per la riattivazione e pochi giorni fa è stato sbloccato un fondo per l’Ospedale centese di ben 7.5 milioni di euro per i quali è in studio l’uso. Nell’ambito del Pnrr, poi, le tecnologie previste per Cento sono un ecografo per radiologia e uno per medicina da 28.000 euro ciascuno, un mammografo da 170.000 euro, un sistema digitale diretto polifunzionale da 230 mila euro, un telecomandato per il pronto soccorso da altrettanti 230 mila euro". Interessante intervento nel quale ha delineato anche la necessità di raccogliere dati sulla popolazione mappando il territorio per poter creare una rete e dare non solo una risposta efficace, di prevenzione, economicamente meno dispersiva e creare una rete. A questo proposito, interessanti anche le novità legate all’infermiere di comunità. "A Cento siamo attivi dal 13 marzo mentre a Renazzo si parte dal 2 maggio e, sempre nel distretto ovest, siamo già presenti a Terre del Reno da 27 marzo e a Vigarano dal 20 oltre che a Reno Centese dove abbiamo in carico 43 assistiti e Bondeno dal 2022 – ha annunciato Michela Pandini della direzione infermieristica (in piedi nella foto) – dal 3 aprile inizieremo anche l’attività di fisioterapia territoriale con due domiciliari e 1 di comunità".

Con Mirco Santini si è invece parlato delle liste d’attesa per le visite specialistiche spiegando che sono dovute alla sempre maggior carenza di professionisti. Dal canto loro, i sindacati hanno suggerito la maggior informazione verso la gente dei percorsi giusti e dei servizi attivati. Un incontro che è stato aperto dal sindaco Edoardo Accorsi spiegando alla platea del progetto di revisione della Regione per quanto concerne l’urgenza-emergenza e ribadire la sua posizione ferma sul non perdere nessun servizio presente.

l.g.