L’ostrica di Goro conquista il senato: "Specialità a prova di granchio blu"

E’ stato il primo a portare le ostriche dalla Francia, lui con il cuore nella Sacca. Vongole rase al suolo, gusci in frantumi nel guizzare delle tenaglie del granchio blu. Laurent Sitterlin, 59 anni – a Goro è diventato Lorrain – dall’Alsazia con le ostriche senza sapere che un giorno avrebbe messo fuori gioco i granchi blu. Sarà uno dei produttori della cooperativa Sant’Antonio a far conoscere la specialità a prova di granchio ai senatori, a tutta Italia. Gusci e cestelli, limone e vino martedì 4 marzo, dalle 12.30 alle 14. Sarà offerta, al ristorante del Senato, una degustazione di ostriche della Sacca coltivate dal Consorzio Pescatori di Goro (Copego). L’idea è del senatore di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni, eletto nel collegio con il comune di Goro. Con Comacchio percentuali bulgare del partito di Giorgia Meloni.

Senatore, il vostro obiettivo?

"Una premessa. Fin dall’inizio dell’emergenza granchio blu, i pescatori davanti al disastro, ci siamo mossi. Con il ministro Francesco Lollobrigida. Con i nostri esponenti sul territorio, tra i quali Fausto Gianella, espressione del mondo della pesca, consigliere in Regione. Si spiegano anche così i consensi che abbiamo raccolto, i pescatori sanno che siamo con loro"

Bene. Ma veniamo a questa idea, una vetrina per un prodotto che rischia di essere un salvagente per i pescatori

"Dobbiamo trovare nuove strada dopo la devastazione del granchio blu. Una è questa, far conoscere le ostriche italiane, prodotto che può dare lavoro, dal quale può nascere una nuova economia"

Solo una delle strade

"Certo. L’altra è quella dello sfruttamento del granchio blu, maledizione che può diventare una ricchezza. Guardiamo a quello che succede in America"

Cosa succede negli States?

"E’ ricercato. La moleca si vende a prezzi altissimi, attorno agli 80 euro. Siamo riusciti a portare a Goro un imprenditore turco che lavora in questo settore. Aprirà una fabbrica, vuol dire posti di lavoro, nuovi mercati"

La vongola agli sgoccioli, sulla strada della riconversione c’è l’ostrica

"E’ un’importante alternativa. Il granchio non riesce a frantumare il guscio, a differenza di quanto fa con le vongole. Ho assaggiato l’ostrica di Goro, non ha nulla da invidiare a quelle di importazione. Promuoverne il consumo ha lo scopo di sostenere un’intera categoria in un momento di grave difficoltà, solo a Goro parliamo di 1500 famiglie"

Una vetrina per la nostra bandiera, del made in Italy con buona pace per la Francia.

"Vogliamo favorire la conoscenza di un prodotto nazionale di eccellenza. L’ostrica di Goro, quella di Scardovari non temono confronti".