"L’otorino chiude dopo un mese e mezzo"

"Mi chiedo come mai, e spero siano residui della passata gestione della sanità ferrarese, - afferma il sindaco di Lagosanto Cristian Bertarelli - aprire l’attività chirurgica di Otorinolaringoiatra (Orl) nel nosocomio di Valle Oppio e neppure dopo un mese e mezzo chiuderla senza certezze per il futuro o almeno comunicazioni ufficiali in tal senso". Il primo cittadino laghese fa riferimento all’incarico conferito a settembre al dottor Nicola Malagutti, che si sarebbe preoccupato di portare avanti la chirurgia del naso e dei seni paranasali.

Di fatto il 16 di dicembre è stata inaugurata l’attività chirurgica Orl effettuando due interventi di settoplastica in day surgery. I pazienti sono stati dimessi il pomeriggio stesso e provenivano dalla lista d’attesa, del 2022, di Cona. Un percorso che ha potuto cominciare grazie alla grande disponibilità del personale medico ed infermieristico con una strumentista di Cona prestatasi alla formazione delle colleghe di Lagosanto mentre la strumentazione è stata prestata per partire dal reparto Orl di Cona. A giorni arriveranno 4 kit nuovi per poter effettuare gli interventi necessari su altrettanti pazienti al posto dei 2 di prima. Purtroppo quelli di lunedì prossimo, per Malagutti, saranno gli ultimi interventi poiché ha vinto un concorso da primario in un ospedale del Veneto".

Sulla riapertura di questo servizio all’ospedale del Delta che contribuisce a snellire anche le liste di quello di Cona c’è una nota dell’Ausl che recita "non ci saranno cali di prestazioni orl al nosocomio laghese ma una rimodulazione degli ambulatori. Da febbraio, infatti, il servizio di Otorinolaringoiatria vedrà anche la presenza di un ambulatorio di audiologia e foniatria. Per l’avvicendamento di alcuni professionisti, presso l’ospedale del Delta saranno attivi un ambulatorio medico otorinolaringoiatra (mercoledì e venerdì), uno audiometrico lunedì, martedì, mercoledì e giovedì) e un nuovo ambulatorio audiologico foniatrico il venerdì. Così i pazienti potranno eseguire nella stessa struttura sia l’esame audiometrico che la visita audiologica/foniatrica. "Vedremo - conclude Bertarelli - se sarò vero e magari con la nuova direttrice ci sarà più attenzione per il nosocomio laghese".

