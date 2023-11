Lotta a degrado e criminalità: "Locali, boom di sanzioni. Ora il quarto turno per i vigili"

"È ancora sul piatto il progetto di chiusura di Galleria Matteotti ma, oltre a essere molto oneroso, essendo uno spazio privato a uso pubblico, è tutto molto più complesso". Il vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Nicola Lodi, a seguito dell’aggressione alla street tutor tra la galleria e piazza Gobetti, mette in fila una serie di elementi e annuncia un ‘rodaggio’ del progetto, allargando lo sguardo alle iniziative messe in campo per garantire la sicurezza in città.

Vicesindaco, al di là degli street tutor, tante sono le iniziative messe in campo per arginare degrado e criminalità. Partiamo dalle ordinanze restrittive. Quante ne avete fatte?

"Nel corso di tutto il mandato, siamo nell’ordine delle decine tra revoche di licenze e riduzione degli orari. E, tra l’altro, applicate in maniera piuttosto eterogenea nei diversi quartieri della città: dal centro storico al Gad, passando per via Bologna e le frazioni".

Pensando a Pontelagoscuro, diverse sono state le segnalazioni di problematiche legate in particolare allo spaccio e ai furti in casa.

"Sì, ma anche sulla frazione di Pontelagoscuro da parte di questa amministrazione c’è stata una grande attenzione e i servizi continui e costanti della polizia locale ne sono una dimostrazione più che concreta".

A proposito di concretezza, la giunta ha investito circa sei milioni di euro sulla polizia locale. È legittimo che le persone si chiedano come sono state orientate queste risorse. Come risponde?

"Direi che il Corpo, dal momento del nostro insediamento, ha cambiato completamente volto svolgendo anche un’importante attività di polizia giudiziaria, checché ne dica il Pd. Tra l’altro, il 16 novembre abbiamo convocato una commissione consiliare in cui, dati alla mano e con l’ausilio del comandante Claudio Rimondi, spiegheremo l’attività della polizia locale da quattro anni a questa parte, mettendola in correlazione con quella svolta negli anni precedenti".

Che fine ha fatto il maxi progetto di installazione delle telecamere?

"I cantieri per l’installazione partiranno a giorni. E, finalmente, questa città si doterà di un impianto davvero moderno e all’avanguardia".

Sul nodo movida, resta alta l’attenzione. Il modello ‘movida sicura’ ha funzionato?

"Sì, ed è un modello che vogliamo consolidare e portare avanti negli anni, perché ci ha permesso di tutelare i residenti e di garantire i ragazzi il diritto al divertimento. La movida si sta allargando anche alla Darsena, sulla quale faremo investimenti anche in termini di sicurezza. Stiamo ipotizzando un piano di videosorveglianza anche per quella zona".

Tra le promesse elettorali, c’era anche il quarto turno della polizia locale.

"Proprio nei prossimi giorni è in programma un incontro con i sindacati e, il nostro obiettivo, è quello di arrivare all’istituzione del quarto turno entro la fine di questo mandato".