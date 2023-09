"Lotta a degrado e disagio a Portomaggiore: attivare il sistema Rifeldeur"

"Attivare il sistema di segnalazione sostituto di Rifeldeur", è il tema dell’interrogazione di Massimo Contarini (nella foto), consigliere comunale di Uniti per Portomaggiore e segretario comunale della Lega. "Il Comune – sostiene Contarini a nome di tutta la coalizione dei partiti di centrodestra – beneficia da sempre, tramite il servizio di Polizia Locale affidato all’Unione dei Comuni "Valli e Delizie", di un sistema di segnalazione di fenomeni di degrado e altre situazioni di disagio come ad esempio lampioni che non funzionano, buche sulla strada, rumori, disturbi della vita privata e altro. Sul sito Istituzionale persistono le pagine che indicano come sistema di segnalazione il software denominato Rifeldeur (Rilevazione Fenomeni Degrado Urbano)".

Secondo l’esponente del Carroccio, "il servizio è di importanza assoluta per una buona comunicazione tra il cittadino e il Comune, poiché risulta efficace, sia come rapporto diretto sia come tracciabilità delle segnalazioni. Che sono diversi mesi, crediamo nove, che il sistema risulta, dalle pagine istituzionali, "temporaneamente" non attivo, "per modifiche in corso al sistema". E conclude l’interrogazione per sapere "quando avranno termine le "modifiche al sistema" e quando il cittadino portuense potrà riavere un sistema di segnalazione almeno paritetico a Rifeldeur".

f. v.