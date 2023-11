Lotta agli abusi attraverso lo sport

Le violenze maschili contro le donne sono quotidianità, sono la conseguenza di una cultura patriarcale basata sul possesso e il controllo. Una cultura che può, deve cambiare attraverso un impegno ampio, trasversale e di lungo respiro. Non serve solo reprimere, accusare i social, colpevolizzare un genere rispetto all’altro. Occorre formare, educare, non aver paura di affrontare temi come la sessualità, l’orientamento sessuale, l’identità di genere, il valore delle differenze. Occorre dare strumenti alle centrali educative e formative della nostra società, in particolare scuola e famiglia senza dimenticare il mondo dello sport. Promuovere un percorso specifico che coinvolga ragazzi e ragazze, capire come stanno, troppo spesso chiamati a rispondere ad un modello sempre più competitivo. Forse proprio questa richiesta di competività non aiuta a vedere ed elaborare modelli diversi e saper gestire le sconfitte. Parliamo di ragazzi e ragazze, persone, che sono il presente.

Occorre partire da qui, per promuovere una società più attenta e sensibile. Lo sport copre un ruolo fondamentale, proprio perché lavora con il corpo delle persone ed è possibile educare attraverso le attività sportive per riconoscere, rispettare, valorizzare l’altro. La proposta di promuovere percorsi educativi sull’affettività e sessualità da svolgere nelle scuole devono prevedere anche una parte sportivo-motoria, proprio perchè attraverso il corpo è possibile riconoscere e accogliere l’altro. Occorrono percorsi educativi tenuti da persone formate, senza la paura di parlare di identità di genere. Occorre lavorare con le famiglie , per dare loro strumenti di cui hanno bisogno. Occorre lavorare anche attraverso lo sport sugli uomini, renderli consapevoli delle forme di violenza, saper riconoscere la propria.

Attraverso questa consapevolezza e crescita culturale possiamo afforntare le violenze di genere e far crescere una società più accogliente.

* Vicesegretaria

provinciale Pd