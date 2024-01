Lotta agli sprechi: "La borsa per gli avanzi, abitudine che fa bene. Qui lo facciamo da anni"

Una sola cosa i ristoratori chiedono, che venga cambiato quel nome. Perché ormai ai nostri amici a quattro zampe si servono bocconcini a cinque stelle, non certo ossa e avanzi. Così come lascia intendere la ‘Doggy Bag’, che letteralmente significa borsa per il cane dalla pratica – abbondantemente superata – di portare a casa gli avanzi per il proprio animale domestico. Adesso gli avanzi – si può chiamare così una porzione di spaghetti allo scoglio appena sbocconcellata? Forse no – ce li portiamo a casa noi al termine del pranzo al ristorante. Una sola condizione appunto – "Per favore cambiate quel nome", l’appello tra tavoli e cucine –, per il resto pizzaioli e osti sorridono all’idea (è una proposta di legge con l’obiettivo di contribuire a contrastare lo spreco alimentare) di rendere obbligatori vassoi e vassoietti, scatole e confezioni dove disporre in buon ordine per poi gustarli di nuovo a casa risotti e spaghetti, tranci di pizza e bistecche, una porzione di patate lasciata quasi intonsa a bordo tavola. I ristoratori approvano a larga maggioranza. Molti di loro anche se non la chiamano doggy bag da anni preparano, quando l’appetito ormai alza bandiera bianca, cartocci per portare a casa quello che resta di un fiume di portate. L’Occidente è satollo. Dice Michelangelo Fancello, tra i tavoli e in famiglia semplicemente Angelo: "Abbiamo iniziato un bel po’ di anni fa, è una vergogna buttare via il cibo". Sparisce nella cucina del ristorante Ciclone, in via Saraceno, e torna con i vassoi già pronti per essere riempiti dei piatti magari lasciati a metà perché dopo aver ordinato il mondo ci si accorge che nella pancia non ci sta più niente nemmeno uno spillo. "L’altro giorno è arrivata una comitiva – racconta –, ha ordinato paccheri con l’astice. Poi secondi di pesce, contorni. Quello che è rimasto se lo sono portati via". Poco lontano, sempre in via Saraceno, i tavoli del Woodpecker, pizzeria e ristorante aperto ormai da 42 anni. Simonetta Bosi, la titolare, sta preparendo le sale. Tra poco è mezzogiorno. "I clienti si portano a casa anche una fetta di pizza, te la scaldi nel forno ed è ancora buona. Come la pasta".

Se prima, non tanto tempo fa, veniva considerato un po’ burino – così si dice a Roma– chi si portava il cibo a casa, adesso è diventato di moda, ci si sente anche un po’ vip. Quando a tavola arriva il momento di farcire la doggy bag nascono confronti e alla fine – "Franci, ma perché devi lasciarlo?" – ci si porta a casa tutto, anche la rosetta un po’ smozzicata. Andrea Cavallina è al timone della trattoria ’La Romantica’, il profumo del risotto che dalla porta arriva in strada, in via Ripagrande. Il traguardo dei 40 anni tra i fornelli è vicino, sarà l’11 febbraio. "Qui i piatti ci tornano in cucina che sono puliti, lucidi", sentenzia. Poi, precisa: "Quando ci sono grandi comitive succede spesso che vengano ordinati tanti piatti". Dispiace a quel punto che si debba buttare tutto quel ben di Dio. "Da anni ormai se i clienti ce lo chiedono, confezioniamo quello che resta. E’ un peccato sprecare il cibo". Bandito ormai l’imbarazzo, si spazza via tutto nel nome della lotta allo spreco. Magari solo un alibi per portarsi a casa – anche il tonno può essere un piatto che va gustato freddo –, le specialità di Rita Lambertini, cuoca doc dei ’Marinai in coperta’ trattoria in via Otello Putinati. "Qui il cibo è sacro", dice il sorriso sotto il cappello da chef.