Lotta al bullismo e contro i rischi della rete. Forze dell’ordine, tour di incontri nelle scuole

La Polizia di Stato nel corso nel periodo compreso tra gennaio e maggio del corrente anno, ha realizzato quindici incontri in altrettante scuole della provincia di Ferrara, nell’ambito del progetto per la prevenzione e lotta di fenomeni del bullismo e della devianza giovanile. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale che ha registrato l’adesione di circa 40 Istituti scolastici grazie anche ai proficui risultati raggiunti negli anni precedenti. Il personale della Divisione Polizia Anticrimine, nello specifico dell’Ufficio Minori della Questura di Ferrara, ha preso parte agli incontri calendarizzati negli Istituti delle scuole Secondarie di primo e secondo grado con interventi legati ai delicatissimi e complessi fenomeni giovanili in particolare: la violenza di genere, il bullismo, il cyberbullismo, la normativa in tema di stupefacenti, la gestione dei conflitti del mondo adolescenziale, i provvedimenti della Questura in materia di prevenzione. Circa 750 studenti hanno interagito con grande interesse ponendo moltissime domande soprattutto riguardanti la normativa sugli stupefacenti o il cyberbullismo, ponendo quesiti legati alla privacy e alla pericolosità di diffondere dati personale nella rete.