Lotta al ‘caporalato’, ecco le maxi sanzioni per le aziende agricole di Ferrara e Rovigo

Le indagini sul ‘caporalato’ sono state condotte dai carabinieri

Ferrara, 25 marzo 2023 – Sfruttare i lavoratori può costare molto caro. Non solo dal punto di vista penale, ma anche da quello economico. Dopo la mazzata sui tre ‘caporali’ finiti sotto la lente dei carabinieri nell’ambito dell’operazione ‘Zafira’, è arrivata la stretta anche per i titolari delle aziende agricole che avrebbero impiegato i braccianti in condizioni di sfruttamento. Si parla di diciotto imprese, tutte finite sotto indagine e ora raggiunte anche da sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di circa 700mila euro (somme già pagate dalle ditte). La notizia delle maxi multe arriva a pochi giorni dai patteggiamenti degli intermediari irregolari (tre pachistani per i quali sono state disposte pene dai tre anni e tre mesi agli otto mesi di reclusione). La stangata è il risultato dell’attività congiunta dei carabinieri di Portomaggiore, dei colleghi del gruppo Tutela del lavoro di Venezia e dell’Ispettorato del lavoro. Le aziende sono state sanzionate per aver utilizzato personale in nero (si parla di 159 lavoratori impiegati senza contratto), oltre che per presunte irregolarità nella tenuta del libro unico del lavoro (registrazioni mancanti o non veritiere riguardo alle presenze e agli orari dei lavoratori in regola). Sono stati inoltre svolti accertamenti fiscali che hanno quantificato...