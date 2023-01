"Lotta al caporalato Risultati importanti"

"Dobbiamo portare a valore un risultato straordinariamente importante raggiunto con l’emanazione della legge contro lo sfruttamento del lavoro, il caporalato e l’intermediazione illecita di manodopera – così Veronica Tagliati, segretaria della Cgil – . Una legge che dobbiamo “utilizzare” con maggiore determinazione, alla luce

dei preoccupanti episodi emersi in provincia, in particolare in agricoltura, ma non solo. Pratiche irregolari che insinuano nel settore fattori distorsivi della

competizione tra imprese, che non possono essere semplicemente derubricate a comportamenti anomali di singoli, poiché in espansione, rendendo il nostro territorio permeabile a fenomeni di illegalità diffusa e di criminalità organizzata". Per questo, chiude, "metteremo in agenda, dopo il Congresso, un appuntamento specifico di presentazione dell’Osservatorio regionale Law, con l’obiettivo di costruire una collaborazione più stringente con i legali che assistono tale Osservatorio e che ci accompagnino nei percorsi e procedure necessarie, non esitando a costituirci parte civile come Cgil di Ferrara, così come fatto anche recentemente. Abbiamo bisogno di costruire una rete, fra tutti i soggetti coinvolti – Istituzioni, Forze dell’Ordine, Gestori del Progetto regionale “Oltre la strada” e parti sociali – da attivare per garantire la tutela e presa in carico in presenza di grave sfruttamento lavorativo".