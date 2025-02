Lotta al crimine, frazioni al setaccio

Continuano i servizi interforze con particolare attenzione alle frazioni e soprattutto alle zone di Pontelagoscuro e Cassana. In strada, durante l’ultimo intervento, sono scese le pattuglie della polizia di Stato, dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale. Agenti e militari hanno setacciato e controllato tutte le aree più sensibili anche in relazione alla prevenzione di furti e altri reati. Nel corso delle attività sono state complessivamente identificate 52 persone di cui sei con precedenti di polizia. I veicoli controllati sono stati 29. In un caso è stata spiccata una sanzione amministrativa per detenzione di sostanza stupefacente.