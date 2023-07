Lotta al degrado, nuova stretta "Gad, in arrivo ordinanza anti-alcol" E in agosto approdano due steward

di Federico Di Bisceglie

Le notizie sono due: un bilancio "più che positivo" dei primi servizi degli street tutor nella zona della movida e l’ordinanza – in arrivo a brevissimo – che sancirà un ulteriore giro di vite per il consumo degli alcolici in zona Gad. Su quest’ultima, il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Nicola Lodi assicura che gli "uffici sono al lavoro e che il provvedimento sarà pronto nel giro di pochi giorni".

Le zone coinvolte, stando a quanto ci fanno sapere dal Comune, saranno quelle comprese tra il parco Coletta (che probabilmente avrà un capitolo ad hoc), via Nazario Sauro, piazza Castellina e viale IV Novembre. "Sono già diverse – scandisce Lodi – le segnalazioni di ubriachezza molesta che arrivano dai residenti di quelle zone. Per cui, è necessario intervenire con decisione". Oltre all’ordinanza, è in programma anche un potenziamento dei controlli da parte della polizia locale e non solo. No, perché – e qui veniamo al tavolo dedicato alla movida – da agosto inizierà la fase sperimentale di allargamento del progetto street tutor anche in zona Gad. Ad annunciarlo è Matteo Benea, titolare dell’agenzia di vigilanza Securfox che ha ricevuto l’incarico di svolgere il servizio di monitoraggio nelle zone della movida. "Ad agosto – spiega l’imprenditore – attiveremo il servizio di street tutor anche nella zona Gad, attraverso l’impiego di due steward che faranno il turno notturno di cinque ore fino alle due del mattino". Parallelamente, da ottobre, gli steward verranno impiegati anche per gestire i flussi di persone nelle vicinanze delle due discoteche ferraresi: il College di via Arianuova e il Sinatra. Fino a ora – il progetto Street tutor è partito a giugno tra via Carlo Mayr, piazza Verdi e galleria Matteotti – il bilancio è positivo. "Per ora – chiude Benea – i risultati sono stati soddisfacenti e, anche da parte di locali e residenti, la risposta è molto positiva. Ora, ad agosto, interromperemo il servizio, per poi riprenderlo a metà settembre con il ritorno in massa degli universitari in città". Soddisfatto Michele Mazzanti, titolare del Messisbugo che era seduto al tavolo accanto al rappresentante dei residenti, Stefano Zambon. "La gestione della movida tra piazza Verdi e Carlo Mayr è un tema la cui gestione è iniziata da diverso tempo – puntualizza – e l’avvio del progetto street tutor, rappresenta in qualche modo l’apice. Senza dubbio il punto di svolta è stato dare la possibilità ai locali di ‘occupare’ con le proprie distese la piazza Verdi. In questo modo abbiamo ‘scremato’ le frequentazioni della zona e siamo riusciti a contenere i flussi, responsabilizzando i locali. E’ innegabile che l’apporto di ulteriori steward che affiancano quelli che di norma fanno servizio nei nostri locali, sia un grande passo avanti". Così come è stato un passo avanti l’apertura dei servizi igienici all’ex teatro Verdi. "L’apertura dei servizi igienici – chiude il vicesindaco Lodi – è stata fondamentale e, devo dire, che i ragazzi si stanno abituando a frequentarli. Tant’è che le segnalazioni dei dipendenti sono drasticamente calate".