Lotta al granchio blu. Il commissario Caterino tra i pescatori di Goro

Goro affronta l’emergenza granchio blu. Il sindaco Bugnoli incontra il commissario Caterino. Il commissario straordinario Enrico Caterino ha visitato ieri il territorio di Goro per un sopralluogo diretto agli impianti di molluschicoltura e per fare il punto sullo stato di attuazione del Piano straordinario contro l’invasione del granchio blu.

Sono trascorsi due anni dall’inizio dell’emergenza che ha colpito duramente la marineria gorese, eccellenza riconosciuta a livello italiano ed europeo nella produzione di vongole veraci. Durante l’incontro, il sindaco Marika Bugnoli ha tracciato un bilancio della situazione e delle prospettive future. "Due anni fa siamo stati catapultati in un tunnel buio a causa della presenza del granchio blu. Oggi, grazie alla determinazione della nostra comunità e agli aiuti pubblici fondamentali ricevuti da Governo e Regione a partire dal 2023, qualche luce in fondo a questo tunnel si intravede", ha dichiarato il sindaco.

La marineria gorese ha adottato soluzioni innovative per proteggere la coltivazione delle vongole attraverso recinti e teli protettivi, mentre dall’inizio del 2025 è stata avviata anche la lavorazione del granchio blu. "La lavorazione del granchio non è diventata una risorsa economica primaria, ma resta importante perché mantiene occupati i lavoratori che si erano trovati improvvisamente senza lavoro, genera un reddito alternativo, riduce la presenza del predatore nelle acque e evita i costi di smaltimento".