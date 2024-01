Lotta al killer del mare: "Serve un commissario contro il granchio blu"

Il grido d’aiuto dei pescatori al governo per rendere attuative al più presto le misure legate allo stato di calamità dichiarato ormai da tempo contro l’invasione del granchio blu. Questa una delle richieste più pressanti arrivata dalle cooperative e dai consorzi del mondo ittico della provincia di Ferrara e di quella di Rovigo che si sono riuniti, ieri pomeriggio, nella sede della Provincia di Rovigo, in Veneto. Il vertice ancora una volta ha visto fianco a fianco le Regioni Emilia Romagna (assessore alla pesca Alessio Mammi) e Veneto (Cristiano Corazzari, Laura Cestari consigliere regionale), le due Province con i presidenti Gianni Michele Padovani ed Enrico Ferrarese, il governo con il prefetto Massimo Marchesiello (Ferrara) e Clemente Di Nuzzo (Rovigo) e i sindaci Maria Bugnoli (Goro), Roberto Pizzoli (Porto Tolle), Luisa Beltrame (Ariano Polesine).

"Lo stato di calamità è fondamentale per bloccare i pagamenti dei mutui, varare aiuti e forme di sostegno a chi è rimasto senza lavoro. Il mondo delle pesca chiede con forza che diventi attuativo, bisogna agire in fretta per evitare che una piaga economica diventi un problema sociale e per il turismo", le parole di Gianni Michele Padovani. Il prefetto Massimo Marchesiello ha avanzato la proposta della creazione di una struttura commissariale per coordinare la fase degli aiuti, una cabina di regia come avviene durante lo stato d’emergenza, l’alluvione in Romagna l’esempio a noi più vicino. L’altra partita è rappresentata dal varo di misure di pesca più efficaci del granchio blu, tra queste l’uso delle reti a strascico che la comunità europea da sempre osteggia. La soluzione, indicata già da tempo dai pescatori, quella di procedere con l’ostreghero tipo di rete usato in laguna e di usare la stessa flotta da pesca per spazzare via dalla fascia costiera davanti alle spiagge quello che a Goro e Comacchio chiamano ormai il mostro. Fondamentale il via libera degli aiuti anche per proseguire con la pesca del killer delle vongole, crostaceo che secondo uno studio di Ispra ha divorato il 100% delle vongole da semina nella lagune di Scardovari e Canarin pregiudicando tutta la produzione di quest’anno.

Per il mondo della pesca Luigino Marchesini, presidente del Consorzio dei Pescatori del Polesine, Vadis Paesanti, vice presidente Fedagripesca- Confcooperative, Arianna Silvestri, responsabile legacoop estense settore pesca, Massimo Genari, presidente di ConUno. Goro, 3.450 abitanti, 1300 pescatori, il paese più colpito; poi Comacchio e Mesola che ha 300 partite iva rimaste senza lavoro. "Siamo molto preoccupati – spiega Marika Bugnoli, sindaco di Goro –, c’è grande incertezza sui tempi per il via libera degli aiuti e per intervenire sui mutui. Rischiano di essere escluse dallo stato di calamità famiglie che devono pagare il mutuo della casa, perché pare che la misura sia destinata solo alle imprese". Al vertice anche il mondo della ricerca impegnato sia nella mappatura del granchio blu (per definire la popolazione del crostaceo) e soprattutto chiamato a trovare strumenti per fermare l’’alieno’ che in questo momento non ha alcun nemico in natura. Impresa non facile, partita che si gioca sul filo della sopravvivenza di un settore che fino a qualche mese fa era fonte di reddito per migliaia di pescatori e i paesi del Delta.