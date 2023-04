Lotta al lavoro nero: il caso Battaglia di tre anni per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno

di Cristina Rufini

FERRARA

Ha dovuto attendere quasi tre anni, due ricorsi al Tribunale amministrativo regionale e uno al Consiglio di Stato, ma alla fine l’ha spuntata lui. Da quattro giorni un marocchino di trent’anni ha ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno grazie alla regolarizzazione del lavoro come collaboratore domestico. Ma da novembre del 2021 fino a quattro giorni fa è rimasto in sospeso ad attendere le decisioni dei giudici amministrativi. Andiamo per ordine. A giugno del 2020 il suo datore di lavorodecide di metterlo in regola, presentando l’istanza di emersione del lavoro nero. Domanda che però non viene accolta dalla prefettura di Ferrara. Respingimento che l’ufficio territoriale del governo ha motivato con la mancanza in capo al datore di lavoro del reddito sufficiente. Inizia da qui la disperata ricerca del cittadino extracomunitario di vedersi rinnovato il permesso di soggiorno e la conseguente battaglia legale contro la prefettura, in cui è stato assistito dall’avvocato Davide Ascari del foro di Modena.

La storia. "Abbiamo impugnato il primo provvedimento del tribunale amministrativo regionale – spiega il legale – che ci aveva respinto il ricorso contro la decisione della prefettura. Non ci siamo persi d’animo, appellandoci al Consiglio di Stato". Ed è proprio dai giudici amministrativi della Capitale che è arrivata la prima sentenza favorevole. Il Consiglio di Stato ha annullato la prima decisione del Tribunale amministrativo di Bologna e ha rinviato per un ulteriore approfondimento ad un’altra sezione dello stesso Tar Bologna. Quattro giorni fa, finalmente, la decisione dei giudici della prima sezione che hanno accolto il ricorso del marocchino e annullato il diniego della regolarizzazione che era stato firmato dalla prefettura nel lontano giugno del 2020. E nel frattempo? Nel frattempo il trentenne è potuto rimanere in Italia perché nell’attesa della decisione di merito, era stata concessa la sospensione dell’efficacia del diniego prefettizio.

La contestazione. L’ufficio territoriale governativo di Ferrara aveva contestato al datore di lavoro di non raggiungere il reddito minimo previsto per poter fare istanza di emersione, che non può essere inferiore a ventimila euro annui in caso di unico percettore di reddito o 27mila nel caso di nucleo familiare composto da più soggetti. Nel caso del marocchino di 30 anni, il suo datore di lavoro, nel 2019 aveva dimostrato un reddito superiore a 27mila euro, sceso però sotto i 20mila l’anno seguente. Ma la domanda, essendo stata presentata l’8 giugno del 2020, non poteva che essere relativa ai redditi del 2019: quindi in regola con la normativa sull’emersione del lavoro nero. Per vederlo scritto in una sentenza, però, è stato necessario attendere quasi tre anni. I giudici del Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna hanno anche sentenziato la compensazione delle spese tra le parti in causa.