Lotta al Parkinson con le passeggiate

Una ‘Passeggiata Insieme’ aperta a tutti, per far conoscere i positivi effetti che una sana attività motoria può avere per controllare i sintomi, migliorare la funzione motoria, l’umore e il benessere psico-fisico nelle persone affette da Parkinson. È questa l’iniziativa, organizzata dall’Aps Parkinsoniani & Caregiver di Ferrara in collaborazione con Msp Italia - Comitato di Ferrara, con ritrovo fissato per le 10.30 presso il complesso Spiaggia Romea di Lido Nazioni. Da lì prenderà il via la camminata, in un contesto naturalistico unico. A presentare l’iniziativa, lunedì scorso a Palazzo Bellini, sono stati il presidente della Aps Parkinsoniani & Caregiver Guglielmo Piva, affiancato dalla sua vice Veronica Liverani, la presidente di Mps Italia – Comitato di Ferrara Lara Liboni e Emanuele Mari, assessore allo Sport del Comune di Comacchio. Comune che certo dei benefici assicurati dall’attività fisica, in particolare nelle persone fragili, patrocina la meritoria iniziativa. "La nostra associazione (che attualmente conta 90 soci) – spiega Guglielmo Piva – è stata fondata il 24 giugno e promuove attività a sostegno delle persone affette da Parkinson e di coloro che li assistono. L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare la conoscenza della malattia e come il movimento possa recare benefici, oltre a quello di far conoscere la nostra associazione anche nel Basso Ferrarese".