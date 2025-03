Lotta al randagismo dei gatti. La campagna di sensibilizzazione

Vicini agli animali di affezione, ai cani e ai gatti, anche a quelli abbandonati che vivono nelle dieci colonie feline del territorio, accuditi dalle volontarie. Partono una serie di azioni promosse dall’amministrazione comunale di Vigarano Mainarda, attraverso l’assessorato alla tutela degli animali, in collaborazione con il Corpo Intercomunale di Polizia Locale dell’Alto Ferrarese. La prima riguarda il randagismo felino e si chiama "Se mi Ami, sterilizzAmi". "Un fenomeno dovuto agli abbandoni di gatti non sterilizzati o alla fuga dalle proprie abitazioni di gatti domestici, intenzionati ad accoppiarsi – spiega l’assessore con delega alla tutela degli animali Daniela Patroncini (nella foto) –. Una situazione che sino ad ora è stata gestita grazie all’operato, prezioso ed irrinunciabile, di tante volontarie e ad una serie di interventi mirati a preservare la salute e la sicurezza degli animali. Sono numerose le segnalazioni che ricevo dai cittadini – aggiunge – e sentiamo forte l’esigenza e il dovere di attivarci per ridurre la sovrappopolazione felina, salvaguardarne la salute, ma anche per migliorare la qualità di vita, attraverso un ambiente più tollerante ed una più serena convivenza tra animali e umani". Parte una campagna di sensibilizzazione: "La sterilizzazione dei gatti è un atto di responsabilità – ha spiegato il Comandante della Polizia Locale Alto Ferrarese Stefano Ansaloni – ritengo sia importante sensibilizzare la cittadinanza sul tema affinché tutti, ognuno nel proprio ruolo possano contribuire ad avere un ambiente migliore anche sotto questo aspetto". La seconda campagna informativa ha lo scopo di sensibilizzare i proprietari di cani alla raccolta delle deiezioni canine. Un’azione sinergica tra il Comune di Vigarano Mainarda, Polizia Locale dell’Alto Ferrarese e Oipa, Organizzazione Internazionale Protezione Animali che seguirà i controlli. "La prima azione che tutela gli animali è la sensibilizzazione e l’educazione dei proprietari che a volte, purtroppo, risultano poco attenti alle regole – ha premette il sindaco Davide Bergamini – . E’ un tema a me molto caro, a Vigarano non esisteva una delega dedicata e ho fortemente voluto inserirla".

Claudia Fortini