Lotta alla droga, le iniziative del Serd

In occasione del 26 giugno, giornata mondiale contro l’abuso e il traffico illecito di droga, l’equipe prevenzione del Serd, con il Comune e diverse realtà del territorio, organizza una serie di iniziative pubbliche per sensibilizzare la cittadinanza – e in particolare i giovani – sull’importanza della prevenzione e della promozione di stili di vita sani.

Le iniziative prenderanno il via oggi, con la partecipazione dell’Unità di strada all’evento “4 e lode”, organizzato da Scuole unite e dalla discoteca College: un momento di festa alla Sapienza (Voghiera) dedicato agli studenti in chiusura dell’anno scolastico.

A seguire, il servizio sarà presente – come di consueto – nelle serate del 17, 20 e 21 giugno ai concerti del Ferrara Summer Festival, all’interno di una collaborazione ormai consolidata da diversi anni.

Anche per il 2025 viene riproposto il format “Merenda con quizzone”, dedicato ai temi della prevenzione dell’uso di sostanze, del gioco d’azzardo e dell’online. Il prossimo appuntamento sarà venerdì prossimo al Centro di aggregazione “Lagoteen” di Lagosanto.