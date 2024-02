Lotta alla processionaria, stanziati settemila euro

CODIGORO

E’ stato affidato mediante trattativa diretta sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione, il servizio di pulizia delle conifere dai "bozzoli" della temibile processionaria in diversi parchi del territorio comunale. Un affidamento che è stato assegnato alla ditta "Il pollice verde" di Davide Fogli per una spesa complessiva per complessivi 7.308 euro per contestare gli effetti deleteri della processionaria del pino. "Sul nostro territorio comunale fortunatamente - spiega l’assessore con delega al decoro urbano, Stefano Adami - abbiamo oltre settemila essenze arboree e possiamo contare su aree destinate a parchi pubblici per una superficie complessiva di una ventina di ettari. La processionaria è uno degli insetti più distruttivi, capace di defogliare intere piante e contestualmente costituire un pericolo anche per l’uomo e gli animali a causa - conclude Adami - dei peli urticanti allo stato larvale, che possono provocare gravi reazioni allergiche. Per questo motivo si è reso necessario provvedere alla bonifica dei nidi di questo famelico insetto che aggredisce le conifere, ma spesso non disdegna anche altri tipi di piante".

c.c.