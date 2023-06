Lotta all’abbandono dei rifiuti Scope, aspiratore e furgoncino Ecco lo spazzino di quartiere

Tre nuovi spazzini di quartiere entrano in servizio in città. Il progetto punta ad integrare i servizi già presenti concentrandosi sulla tutela del decoro, con particolare attenzione per il centro città. "L’abbandono dei rifiuti è un problema di decoro ma anche di costi – sottolinea Alessandro Balboni, assessore all’Ambiente – e visto che nonostante le azioni di sensibilizzazione e le fototrappole, le sanzioni aumentano e il problema permane. Per questo abbiamo deciso di implementare il servizio con tale proposta, che spero sia un incentivo a mantenere la città pulita, visto che sporco attira sporco. Noi invece vogliamo sostenere un comportamento virtuoso". Come hanno sottolineato sia Balboni sia Sandro Berghi di Hera, l’aumento di turisti, di abitanti che dalla periferia si spostano in città e la realizzazione di grandi eventi in centro storico, comporta la necessità di mantenere il decoro e tener puliti diversi punti critici. Il progetto ’Spazzino di quartiere’ prevede tre operatori, muniti di automezzi cassonati e di un aspiratore elettrico per raggiungere i punti più difficili, attivi prevalentemente nel centro storico, in aggiunta alle figure già presenti e impegnate nello spazzamento.

Gli operatori saranno in servizio sette giorni su sette, sia di mattina che di pomeriggio, dal lunedì al sabato, due la mattina e uno il pomeriggio, mentre la domenica un operatore sarà in servizio la mattina e uno il pomeriggio. Sarà loro compito occuparsi di piccoli abbandoni o pulizie urgenti, segnalazioni di eventuali cassonetti pieni, ingombranti abbandonati, lo spazzamento manuale intorno alle isole di base, la pulizia dei punti critici, oltre ad essere un punto di riferimento sui temi ambientali per cittadini ed attività commerciali. "Chiuderemo il 2023 – ha concluso Balboni – con un’implementazione e sostituzione del parco cestini cittadino, che sono almeno 1500, e quelli vecchi e danneggiati saranno sostituiti con nuovi dotati di copertura per evitare che gli animali ci rovistino dentro e con bocche più piccole per evitare il conferimento improprio di rifiuti domestici".

Lucia Bianchini