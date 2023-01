"Lotta all’abusivismo in spiaggia e alla criminalità"

COMACCHIO

Legalità in spiaggia, lotta all’abusivismo, contrasto a criminalità e microcriminalità, soprattutto nel periodo estivo. Sono stati questi alcuni dei temi trattati martedì, nell’incontro in Municipio tra il sindaco Pierluigi Negri, il presidente del consiglio comunale Pierpaolo Carli e il nuovo comandante della Legione carabinieri dell’Emilia-Romagna, generale di brigata Massimo Zuccher, in visita a Comacchio a pochi mesi dal suo insediamento. Dopo il benvenuto dell’amministrazione lagunare e agli auguri di buon lavoro da parte del primo cittadino, il generale Zuccher, accompagnato dal comandante provinciale il colonnello Alessandro Di Stefano e dal comandante della Compagnia di Comacchio maggiore Luca Treccani, ha ribadito l’impegno delle forze dell’ordine a fianco dell’ente, per garantire il presidio del territorio. "Comacchio vanta un ottimo rapporto con l’Arma e l’incontro di martedì – dichiara il sindaco Negri – prosegue il percorso di collaborazione istituzionale per la sicurezza della città e dei Lidi. I carabinieri rappresentano un punto di riferimento indispensabile nelle attività di presidio del territorio, operando in sinergia con la polizia locale e le altre forze dell’ordine presenti sul territorio. Ringrazio il generale e i suoi collaboratori per il tempo che ci hanno dedicato".