Lotta alle malattie,. Arcigay in campo: "Grazie all’ateneo"

"Vista l’attenzione che caratterizza Arcigay – così una nota – in tema di sensibilizzazione alla prevenzione delle Ist (infezioni sessualmente trasmissibili) e dell’Hiv, riteniamo che sia un grande passo in avanti e di fondamentale importanza che Unife abbia deciso di portare in piazza nella ’Notte dei ricercatori’ un banchetto che tratti proprio il tema". Lo stand sarà coordinato da Daniela Segala e visitabile oggi dalle 20 alle 22 in piazza Castello.