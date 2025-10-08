Lotta alle malattie cardiovascolari. Prevenzione, esperti a confronto: "Decisivo informare i cittadini"

Nell’ambito dell’open week Malattie cardiovascolari, una serie di iniziative dedicate all’informazione ai cittadini sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari e sulle principali patologie, si è svolto nei giorni scorsi un incontro scientifico interaziendale che ha coinvolto attivamente i cardiologi di entrambe le aziende sanitarie ferraresi. L’evento si è tenuto al Centro della prevenzione e salute dell’Università, gestito dall’unità operativa di Cardiologia del Sant’Anna diretto da Gabriele Guardigli.

L’incontro si è focalizzato su diversi temi, partendo dall’introduzione da parte di Guardigli sulle finalità e il programma 2025 del Centro della prevenzione e salute. Rita Pavasini (dirigente medico della Cardiologia dell’azienda ospedaliero-universitaria) ha illustrato in dettaglio ‘La patologia valvolare aortica’ e le moderne possibilità terapeutiche, ponendo l’attenzione sul trattamento Tavi (impianto valvolare aortico transcatetere). Questa metodica di intervento specialistico viene eseguita all’ospedale di Cona dai cardiologi interventisti della Emodinamica già dal 2023. Successivamente, Giovanni Pasanisi (direttore della Cardiologia riabilitativa dell’ospedale del Delta) ha presentato il modulo di Riabilitazione cardiologica, che copre sia l’ambito clinico che la fase post-intervento di Cardiochirurgia, ed è un servizio organizzato specificamente all’ospedale del Delta. Enrico Bertagnin (dirigente medico della Cardiologia provinciale a conduzione universitaria di Cento e Delta) ha infine illustrato il tema della prevenzione e della gestione dell’arresto cardiaco, un evento drammatico che può coinvolgere tutti, evidenziando l’importanza delle implicazioni organizzative per una gestione tempestiva della defibrillazione precoce.

"L’incontro scientifico – dichiara Guardigli a margine dell’importante iniziativa – ha dimostrato l’importanza di una forte sinergia tra le aziende sanitarie ferraresi, coinvolgendo i cardiologi per rafforzare la diffusione di informazioni cruciali ai cittadini. Temi come la patologia valvolare e la prevenzione dell’arresto cardiaco necessitano di un costante aggiornamento professionale e di percorsi assistenziali definiti".

re. fe.